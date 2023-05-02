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SkyUp начал летать на эвакуированном из "Борисполя" самолете: детали

Фото: Самолет SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять рейсы на самолете Boeing 737-800, который удалось эвакуировать из аэропорта "Борисполь" 4 апреля 2023 года.

Авиалайнер украинского лоукостера теперь летает по заказу авиакомпании Air Moldova, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Самолет SkyUp с регистрацией UR-SQP больше года оставался в крупнейшем аэропорту Украины. Это был единственный авиалайнер во флоте авиаперевозчика, который не успели вывезти за пределы Украины до начала широкомасштабного российского вторжения.

4 апреля 2023 года самолет поднялся в небо из аэропорта Борисполь и приземлся в румынском аэропорту Яссы. Эвакуацию проводили в атмосфере секретности. В авиакомпании не комментируют подробности вывоза авиалайнера.

По данным онлайн-радара Flightradar24, 27 апреля Boeing 737-800 UR-SQP вылетел из Ясс в Кишинев. Теперь самолет выполняет рейсы в города Европы по заказу молдавской авиакомпании Air Moldova.

Фото: Самолет выполняет рейсы для Air Moldova (wikimedia.org/Eric Salard)

После 24 февраля 2022 года лоукостер SkyUp поменял модель работы. Ранее авиакомпания осуществляла собственные регулярные и чартерные рейсы, а после начала войны предоставляет самолеты вместе с экипажами в мокрый лизинг другим авиакомпаниям, которым не хватает собственных самолетов.

Напомним, мы писали, SkyUp начала перевозить руководство Украины во время заграничных визитов.

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