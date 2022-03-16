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"Скільки життів ще потрібно". У Держтуризмі закликали бойкотувати готелі, які не пішли з російського ринку

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Середа 16 березня 2022 18:43
"Скільки життів ще потрібно". У Держтуризмі закликали бойкотувати готелі, які не пішли з російського ринку Фото: Hyatt Hotels Corporation (uk.wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У відомстві назвали міжнародні мережі готелів, які залишилися платити податки в країні-агресорі

Міжнародні мережі готелів Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation та InterContinental Hotels Group заявили, що продовжать працювати в Росії. Через це потрібно бойкотувати ці мережі, вважають у Державному агентстві розвитку туризму.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Держтуризму (ГАРТ).

У відомстві додали, що рішення цих великих гравців ринку залишитися в Росії та платити там податки означає фінансування війни проти України.

"Скільки ще життів має забрати Російська навала? Щоб дійшло? Після розбомбленого Парижа теж будемо працювати? Або Берліну? Або Варшави? Просимо туристичне середовище їх бойкотувати. Війна - це скальпель. Все стає очевидним і контрастним", - підкреслили в Держтуризмі.

Тим часом багато відомих брендів готелів з власниками-росіянами діють сьогодні й у нашій країні – від міні-вілл в Карпатах до відомих мережевих готелів у великих містах України. Ми детальніше писали, які відомі готелі в Україні пов'язані з росіянами й ведуть корінням до власників з країни-окупанта.

Відзначимо також, волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками та домашніми тваринами.

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