Сколько украинских беженцев останутся в Польше на Пасху: опрос

Большинство находящихся в Польше украинских беженцев не планируют возвращаться на Пасху домой. Многие будут праздновать с поляками.

Почему украинцы останутся в Польше на праздники, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование миграционной платформы EWL.

Почему беженцы решили провести праздники в Польше

Опрос о намерениях праздновать Пасху в Польше или Украине провела компания EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Согласно результатам, 74% беженцев готовятся провести пасхальный период в Польше. Среди основных причин респонденты называют:

опасения и трудности, связанные с войной, продолжающейся в Украине (46%);

пребывание семей и родственников беженцев в Польше (31%);

оплачиваемая работа – 14%.

45% беженцев проведут Пасху с семьей в Польше, 36% – позвонят близким, не проживающими в другой стране. 11% опрошенных проведут праздник с польскими друзьями.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует об углублении связей между народами и культурной близости.

"Это доказательство того, что поляки и украинцы очень быстро устанавливают отношения, основанные на взаимоуважении и взаимопонимании. Поэтому так важно, чтобы это время стало возможностью открыться для совместных встреч и разговоров, чтобы понять эмоции у наших гостей", – отмечает глава правления EWL Анджей Коркус.

Отвечая на вопрос об эмоциях во время праздников, почти половина опрошенных (47%) испытывают надежду. Благодарность чувствуют (28%) беженцев. Также украинцы в Польше испытывают оптимизм (23%), радость (21%), но и грусть (23%).

Фото: 74% беженцев останутся на праздники в Польше (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

По какому календарю украинцы празднуют Пасху в Польше

Самая большая группа беженцев в Польше (36%) Пасху будут праздновать по юлианскому календарю – 16 апреля. По григорианскому (9 апреля) праздновали только 20% опрошенных. 23% респондентов заявили, что будут праздновать по обоим календарям.

"После российской агрессии Православная церковь Украины разрешила своим верующим праздновать религиозные праздники по западному календарю. Учитывая то, что более 40% прибывающих в Польшу беженцев хотят праздновать Пасху по западному календарю, я верю, что приближается день, когда христиане из Польши и Украины будут отмечать религиозные праздники в один день, за общим столом как большое символическое сообщество", – отмечает директор Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета Ян Малицки.

Исследования "Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше" проводились 23-28 марта 2023 года в разных городах и регионах Польши, в частности, в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Зеленой Гуре, Серадзе, Тарнове, Перемышле, Шидловце, Вадовице и Кринице Гурской. В исследовании приняли участие 400 беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, сколько беженцев вернутся в Украину из Польши.

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