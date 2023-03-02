Сколько украинских беженцев трудоустроились в странах Европы: исследование

В Европейском центральном банке исследовали, как украинские беженцы интегрировались в рынок труда разных стран.
Новые данные свидетельствуют о том, что украинцы увеличат рабочую силу еврозоны на 0,5%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕЦБ.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 21 февраля 2023 года, по всей Европе было зарегистрировано в качестве беженцев из Украины более 8 млн человек.
Более 4,8 млн украинских беженцев зарегистрировались по схемам временной защиты в Европе, в том числе более 2,1 млн – в странах еврозоны.
Географическая близость к Украине оказалась основным фактором, стимулирующий потоки беженцев, при этом доля украинцев в населении самая высокая в Балтийском регионе:
Наименьшая часть беженцев – в южных странах Европы.
В Польше зарегистрированы более 1,5 млн беженцев, что делает ее крупнейшей страной-получателем украинских беженцев в Европе, а в Чехии зарегистрированы почти 0,5 млн беженцев. В обеих странах зафиксирована доля украинских беженцев по отношению к населению более 4%.
Недавний опрос УВКБ ООН показывает, что по состоянию на февраль 2023 года около 40% украинских беженцев были либо трудоустроены, либо работали по найму – столько же работали в Украине.
В Эстонии уже трудоустроены около 55% украинских беженцев трудоспособного возраста с временной защитой, а в Литве эта доля составляет примерно 50%.
Они работают в основном в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, гостиничной сфере и общепите, а также в сфере административных услуг.
В Ирландии доля украинских беженцев в населении составляет 1,3%, но в январе 2023 только около 20,7% людей трудоспособного возраста работали. Для них проблемой при трудоустройстве является незнание английского языка.
Одной из особенностей выхода беженцев на рынок труда Европы является демографический состав:
Среди трудоспособных беженцев в возрасте от 18 до 64 лет – только 26,7% составляют мужчины, а 73,3% – женщины.
"Если бы все они могли работать, это означало бы, что 1,3 миллиона беженцев (60% из 2,1 миллиона зарегистрировавшихся для получения временной защиты беженцев) уже могли начать работать в ближайшее время. Это составляет около 0,8% рабочей силы еврозоны", – говорится в отчете.
Однако авторы исследования отмечают, что число следует рассматривать как верхний предел. Многие украинские беженцы, вероятно, вернутся в Украину после окончания войны. Кроме того, сложно оценить, сколько беженцев готовы остаться в Европе на постоянной основе. Например, согласно недавнему опросу в Германии, 37% хотели бы остаться там навсегда или хотя бы на несколько лет. 34% планируют уехать после окончания войны.
Обновленная оценка влияния украинских беженцев на рынок труда зоны евро будет учитывать увеличение рабочей силы примерно на 0,3–0,5% в 2022 году. Однако это влияние может увеличиться в 2023 году в связи с прибытием новых беженцев и успешной интеграцией тех, кто уже пользуюется временной защитой.
Напомним, мы писали,как украинские беженцы обустроились в ЕС через год.
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