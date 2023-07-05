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Сколько поляков согласны, чтобы украинцы остались в Польше на годы: опрос

Фото: Украинцы в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Спустя почти полтора года с начала войны отношение поляков к украинским беженцам остается позитивным. Большинство жителей Польши согласны, чтобы украинцы остались в стране на много лет.

Не согласны с длительным пребыванием беженцев меньше трети опрошенных, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на notesfrompoland.com.

Польша приняла рекордное число украинских беженцев с начала войны в феврале 2022 года. В стране остается около миллиона людей со временной защитой. Большинство украинцев интегрировались на рынок труда и отправили детей в школы.

Новый опрос международной исследовательской компании Ipsos показал, что 62% поляков согласны с утверждением, что "для Польши было бы хорошо, если бы украинские беженцы остались на много лет". Не согласились только 27%.

С мая 2022 года Ipsos провела пять опросов на эту тему – от 57% до 69% поляков заявляли о положительном отношении к долговременному пребыванию беженцев из Украины в Польше. За все время только 24-30% высказывались негативно.

Между тем аналогичный опрос Ipsos относительно мигрантов из других стран показал, что уровень доброжелательности к прибывшим из других стран существенно отличается. По отношению к людям из Африки, Азии и Ближнего Востока поляки испытывают тревогу, страх и гнев (43%), тогда как принятие остается на уровне 34%.

Ранее украинцы в Польше рассказали, при каких условиях вернутся домой.

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