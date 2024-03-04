Сколько наличных можно везти через границу Украины без декларирования: правила

Ежедневно границу Украины со странами ЕС и Молдовой пересекают десятки тысяч украинцев. Многие везут с собой деньги наличными, некоторые – значительные суммы.

Сколько можно провозить деньги без декларирования на границе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Украинцы, которые едут за границу, обычно знают о возможности провозить средства до 10 тысяч евро без декларирования. В то же время в ведомстве напоминают дополнительные правила.

Физическое лицо может перевозить через таможенную границу Украины без декларирования наличную валюту в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 евро по официальному курсу, установленному НБУ на день перемещения.

Если человек ввозит в Украину или вывозит за ее пределы наличную валюту в сумме, равной или превышающей в эквиваленте 10 000 евро, то должен в письменном виде задекларировать ее в полном объеме таможенному органу.

Физические лица вывозят или пересылают за пределы Украины валютные ценности в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, на основании документов, подтверждающих снятие наличных с собственных счетов в банках и квитанции о совершении валютно-обменной операции с этими наличными исключительно на ту сумму, что превышает в день вывоза или пересылки в эквиваленте 10000 евро. При этом документы, подтверждающие снятие наличных с собственных счетов в банках, действуют в течение 90 календарных дней.

В то же время при перевозке наличных через границы ЕС также действуют отдельные правила.

В частности, лица, перевозящие валюту стоимостью 10 000 евро или более, должны декларировать эти наличные компетентным органам государства ЕС, через которое они въезжают или выезжают из Союза, и предоставлять их для контроля. Обязательство по декларированию наличных средств считается невыполненным, если предоставленные сведения являются неправильными или неполными, а также если наличные не предоставлены для контроля.

Законодательство ЕС предусматривает, что перевозить наличные средства может любое физическое лицо без ограничения его возраста. При этом лицо до 18 лет, перевозящее денежные средства, должно перевозить такие средства лично, то есть при себе, в своем багаже. Если деньги будут у сопровождающего, а не у ребенка, и сумма дегег у взрослого превышает 10 000 евро, тогда возникает обязанность их декларировать.

Напомним, мы писали, что можно ввозить в Украину без декларирования. В частности, можно везти товары стоимостью до 500 евро.

Также мы писали, какие вещи запрещено везти из Украины за границу. Под запрет подпадают культурные ценности.

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