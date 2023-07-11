Сколько беженцев вернутся домой, если Украина вступит в НАТО: исследование

Возвращение украинских беженцев из-за границы зависит от многих условий. Одним из ключевых факторов для украинцев в Польше является вступление Украины в НАТО и ЕС.

Для половины беженцев такие перспективы являются наиболее мотивирующими для возвращения, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", проведенное миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, показало, что присоединение к Североатлантическому альянсу является одним из ключевых факторов для возвращения украинцев из-за границы. В частности, это условие для 43% беженцев и 40% довоенных мигрантов из Украины.

Вступление в ЕС является наиболее мотивирующим фактором для возвращения для 51% беженцев и 67% экономических мигрантов.

"Евроатлантический выбор граждан Украины будет оказывать значительное влияние на развитие украинской экономики. Перспектива интеграции с НАТО оказывает большую безопасность, что привлекает технологии, инвесторов и способствует стабильной бизнес-среде", – отмечает председатель правления платформы EWL Анджей Коркус.

Он добавляет: вступление в ЕС открывает двери для большего доступа к европейскому рынку, умножает инвестиции и торговое сотрудничество. Это положительно повлияет на развитие отраслей экономики, создание рабочих мест и повышение уровня жизни граждан Украины.

Среди других факторов, побуждающих возвращаться из-за границы, участники опроса называли экономические вопросы: повышение уровня оплаты труда, улучшение условий труда и облегчение ведения бизнеса. Кроме того, важна возможность воссоединиться с родными, которые остались в Украине. Как беженцы, так и мигранты отмечают необходимость ряда реформ в сферах юстиции, здравоохранения, образования и безопасности.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС спустя несколько дней после начала российского вторжения, а в июне 2022 года получила статус страны-кандидата в ЕС. 30 сентября 2022 года украинские власти подали заявку на вступление в НАТО.

Напомним, мы писали, что большинство украинцев в Европе планируют вернуться домой.

Также мы рассказывали, сколько поляков согласны, чтобы украинцы остались в Польше на годы.

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