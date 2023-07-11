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Большинство украинцев в Европе планируют вернуться домой: исследование ООН

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 12:04
Большинство украинцев в Европе планируют вернуться домой: исследование ООН Фото: Возвращение украинцев (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подавляющее большинство украинских беженцев готовы вернуться из Европы в Украину – в ближайшие месяцы или в будущем. Такие данные нового исследования Агентства ООН по делам беженцев.

Какие причины побуждают наших сограждан вернуться в течение трех месяцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на unhcr.org.

В четвертом опросе Агентства ООН по делам беженцев приняли участие 3850 бежавших от войны, которые нашли убежище в странах Европы. Настроение украинцев изучалось в апреле-мае 2023 года.

Вернуться на постоянное место жительства в Украине, несмотря на войну, собираются 76% беженцев в Европе. В частности:

  • 14% планируют вернуться в следующие 3 месяца;
  • 62% планируют вернуться со временем;
  • 18% – не определились;
  • 6% – нет планов или надежды на возвращение.

Наибольшее желание снова жить в Украине озвучили беженцы родом из Николаевской, Черниговской областей. Меньше всего – выходцы из восточных областей, кроме Харьковской.

Также среди беженцев в соседних с Украиной странах больше людей планируют возвращаться в Украину (71%), чем в более территориально отдаленных странах (57%).

Среди причин, побуждающих вернуться домой в ближайшие 3 месяца, украинцы назвали следующие:

  • хотят вернуться в свою страну и жить в своей культурной среде – 63%;
  • хотят воссоединиться с семьей – 44%;
  • получить доступ к работе и средствам к существованию – 11%;
  • регион стал более безопасным – 10%.

Также украинцы хотят вернуться, чтобы позаботиться о своем жилье, обеспечить детей учебой или потому, что не нашли жилья за границей.

Большинство украинцев в Европе планируют вернуться домой: исследование ООН

Фото: Больше беженцев хотят вернуться из соседних стран (gettyimages.com)

Среди барьеров для возвращения назывались: отсутствие безопасности (47%), нехватка возможностей для трудоустройства (31%), проблемы с базовой инфраструктурой (22%), оккупация региона (11%).

В пользу проживания в другой стране опрошенные указали следующие факторы: чувствуют себя интегрированными, дети пошли в школу, стабильные возможности для трудоустройства.

В отчете отмечается, что намерения украинцев по возвращению за год существенно не меняются.

Напомним, мы писали, сколько поляков согласны, чтобы украинцы остались в Польше на годы.

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