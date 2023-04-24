Отмена рейсов и поездов. В каких странах ЕС транспорт изменит график движения

Акции протеста, организованные работниками разных отраслей, охватили европейские страны с начала года. Путешествия серьезно пострадали: авиакомпании отменяли рейсы, предупреждали о задержках или советовали пассажирам брать с собой легкий багаж, чтобы облегчить процедуру регистрации.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com. Там перечислили европейские страны, где ожидаются забастовки, которые могут растянуться на весь апрель и май.

Тех, кто планирует поездки в эти страны, призывают проверять информацию о запланированных рейсах заранее.

Италия: задержки автобусов и трамваев

Ожидается, что следующие две акции сотрудников транспорта страны состоятся 30 апреля и 1 мая – 24-часовая забастовка железнодорожников, а 26 мая объявлена еще одна общая 24-часовая забастовка. Уже объявили, что это отразится на графике курсирования автобусов, трамваев и метро. Повлияет ли это на железнодорожные перевозки между регионами страны, еще неизвестно.

Воздушное движение также пострадает, поскольку персонал авиакомпании Air Dolomiti, дочерней компании Lufthansa, выполняющей рейсы из Германии в 13 итальянских направлений, объявил 24-часовую национальную забастовку 19 мая.

Фото: Перебои с рейсами ожидаются в аэропортах Европы и в мае (Getty Images)

Франция: отменены 6338 авиарейсов

Софи Бине, глава профсоюза CGT, попросила парижских коммунальщиков возобновить забастовку. Также ожидаются страйки железнодорожников, которые призвали выйти в четверг в знак протеста против пенсионной реформы. Ожидается, что протесты могут продлиться еще неделю.

Кроме того, 28 апреля во Франции будут очередные выходные, а 1 мая, когда во Франции отмечают День труда, профсоюзы призвали к национальному протесту. Из-за этого тоже могут произойти сбои в работе многих транспортных услуг.

Из-за протестов в и из Франции были отменены 6338 рейсов в период с 19 января по 9 апреля.

Германия: задержек рейсов пока не будет

Фото: Аэропорт Ганновера (Getty Images)

Сотрудники транспортного сектора Германии временно приостановили забастовки. Рейсы проходят по графику. Но протесты могут возобновиться в конце апреля. Представители профсоюзов начали обсуждать условия оплаты труда и другие вопросы, чего требовали работники.

Немецкие работники, в частности из сферы общественного транспорта, присоединились к нескольким забастовкам в прошлом месяце, требуя лучших зарплат и условий труда.

Напомним, ранее масштабная забастовка парализовала аэропорты Германии, из-за чего отменили более 2000 рейсов.

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