На Синевир пришла настоящая зима: яркие фото из биопарка

На Закарпатье пришла зима – склоны гор и ели покрылись снегом. В биопарке "Синевир" поделились яркими фото животных среди заснеженного пейзажа.

Сейчас в биопарке можно увидеть 16 оленей, 10 лам и 4 осликов, рассказал РБК-Украина владелец биопарка "Синевир" Юрий Тюх.

На кадрах парка, которыми он поделился – олени гуляют по снегу, бегают, бодаются рогами и заглядывают посетителям в руки.

"Сейчас еще мало гостей, только на выходные открываемся. В будни для посещения парк закрыт. Летом тоже не очень много гостей было – возможно, люди о нас еще не знали", – говорит Юрий Тюх.

Биопарк "Синевир" открылся в январе 2022 года на территории Национального природного парка "Синевир" как еще один туристический объект. Туда завезли благородных оленей из хозяйств Венгрии, Австрии, Англии. После разведения их планировалось отпускать в лес.

Фото: Зимняя атмосфера в Закарпатье (предоставлено РБК-Украина/Юрий Тюх)

Локация расположена рядом с центральной дорогой к озеру Синевир. В биопарке можно увидеть новый мост на месте разрушенного паводком четверть века назад.

Фото: Биопарк "Синевир" в 2022 году (предоставлено РБК-Украина/Юрий Тюх)

"Это не просто мост, это уменьшенная копия Музея леса и сплава, который паводок унес в 1998 году", – рассказал он об особенности места.

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