Швейцария требует от украинцев продавать свои авто: в чем причины

Украинцев в Швейцарии могут обязать продавать свои личные автомобили, чтобы получать выплаты. Подход объясняется более жесткими требованиями к другим получателям государственной помощи.

При этом решения будут принимать местные власти в индивидуальним порядке, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на nzz.ch.

По словам главы департамента (министерства) юстиции и полиции страны Элизабет Бом-Шнайдер, решения о том, чтобы продавать автомобили, если беженцы хотят получать выплаты, должны принимать кантоны.

"Нужно тщательно анализировать каждый случай. Нельзя забывать, что ко всем остальным получателям социальных пособий в Швейцарии применяются гораздо более строгие правила. Семьям приходится раскрывать всю информацию и подавать заявки на наименьшие расходы, которые часто отклоняются. Таким людям трудно видеть, что другие получают социальные пособия и в то же время им разрешено ездить на машине", – объяснила подход к равенству чиновница.

В марте беженцам из Украины, которые больше года живут в Швейцарии и получают социальные выплаты, сообщили о необходимости проверить свои активы. Автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает норму активов для соответствующего размера домохозяйства.

В каждом кантоне свои лимиты. Например, в кантоне Люцерн лимит для получения выплат – 4 000 франков (4,3 тыс. долларов) на человека или 10 000 франков (11 тыс. долларов) на семью.

После продажи автомобиля социальную помощь все равно приостановят на период, который зависит от выручки автомобиля.

Исключения будут применять, если беженец зависит от автомобиля по профессиональным причинам или по состоянию здоровья.

Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)

По словам Элизабет Бом-Шнайдер, в стране создана рабочая группа для подготовки периоду, когда закончится действие временной защиты.

"Почти все украинцы, которых я встречаю, говорят мне, что хотят поскорее вернуться домой. В украинском сообществе существует огромное чувство единения, прочная связь с домом. Если мы позволим этим людям работать и чему-то учиться здесь, это будет важным вкладом в восстановление их страны", –отметила она.

Напомним, мы писали, что страна ЕС предложит украинцам выплаты за возвращение домой.

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