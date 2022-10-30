Штрафы на сотни евро. Что запрещено делать на улицах в Германии
Украинцы, уехавшие в поисках временной защиты в другие страны, столкнулись с новыми порядками жизни, которые туристы обычно не замечают.
В Германии с начала войны оказались более 1 миллиона наших сограждан. Что нужно знать о штрафах в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на платформу United4Ukraine.
Нельзя оставлять неубранное место после своей собаки
Беженцам, приехавшим в Германию с собакой, следует учитывать правила выгула.
"Согласно немецкому законодательству, когда вы гуляете с собакой, должны иметь мешочек для уборки. Если его нет, вы рискуете получить штраф на сумму от 35 до 250 евро", - предупреждают украинцев.
Фото: За собаками в Германии нужно убирать (unspalsh.com/norbert-braun)
Нарушать правила езды на велосипеде
Прежде всего, на что стоит обратить внимание велосипедистам – оснащение.
У велосипеда должны быть фары с белым светом впереди и красным сзади, световозвращатель, звонок и исправные тормоза.
Штраф за ненадлежащее состояние велосипеда – от 10 до 35 евро.
Также нужно соблюдать правила:
- ездить только по велодорожкам и специально выделенным полосам, не ездить по тротуару;
- показывать сигналы руками перед поворотом;
- замедлять движение, чтобы пропустить выходящих из общественного транспорта людей;
- ехать, держась руками за руль и без телефона;
За неправильную езду могут оштрафовать от 5 до 90 евро.
Кормить на улице голубей
Голуби оставляют следы своего пребывания в общественных местах, если их там кормят. Во многих городах власти борются с этими птицами, устанавливая специальные частоколы из спиц, чтобы пернатые не садились.
Поэтому в Кельне за кормление голубей можно получить штраф до 1000 евро, в Гамбурге - до 5000 евро.
Фото: В Гамбурге действует запрет на кормление голубей (pixabay.com)
Фотографировать беспомощных людей на улице
Запрещается фотографировать и распространять снимки жертв ДТП, нетрезвых или обнаженных людей без их разрешения. За нарушение этого правила могут оштрафовать, конфисковать камеру или даже заключить в тюрьму на срок до 2 лет.
Мусорить на улице
За выброшенный окурок через окно автомобиля могут оштрафовать до 50 евро, за жевательную резинку на улице – до 75 евро.
Фото: В Германии могут отшрафовать за выброшенные окурки и жевательную резинку (pixabay.com)
Нарушать правила дорожного движения
Правила дорожного движения практически не отличаются от украинских, но штрафы за их нарушение значительно выше. Нельзя:
- управлять автомобилем без ремня безопасности – штраф 30-50 евро;
- парковаться в неправильном месте – 20-60 евро;
- движение по встречному направлению – 75-200 евро;
- проезд на красный свет – 90-200 евро;
- превышение скорости – 10-680 евро в зависимости от местности и предела превышения.
При накоплении штрафных пунктов за определенные нарушения могут изъять водительские права – временно или совсем.
Напомним, мы писали, какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире.