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Штраф до 5000 евро. Украинцев предупредили о правилах работы в Германии

Фото: Трудоустройство в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

За нелегальную работу в Германии наказание грозит как наемным работникам, так и работодателям. Штрафы составляют тысячи евро.

При этом незнание закона не освобождает от ответственности, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Russian Future".

"Если вы не знали, что работаете нелегально, вы все равно понесете наказание. Что именно вас ждет, зависит от того, как будет оценена ваша вина – как административное правонарушение или как преступление", – обращают внимание украинцев в ассоциации.

За административное правонарушение можно получить штраф в размере до 50 000 евро. Такое наказание предусмотрено на случай, если человек не зарегистрирует свой бизнес, не внесет свою фирму в ремесленный реестр, не предоставит нужные документы или предоставит их слишком поздно.

Если контролирующие органы примут решение, что предприниматель совершил преступление, то в таком случае грозит более высокий денежный штраф или арест.

"Например, если вы "трудоустроили" наемных работников и не платили за них взносы в фонд социального страхования или если у вас работали иностранцы без соответствующего разрешения/нужных документов, или их условия труда были хуже, чем у их коллег из Германии", – предупреждают украинцев.

Фото: Ярмарка вакансий в Германии (gettyimages.com)

За нелегальное трудоустройство работников можно получить до 5 лет тюрьмы, в тяжелых случаях – даже больше.

"Вас и вашего работодателя также могут обвинить в уклонении от уплаты налогов, если будет доказано, что вы работали нелегально. За это можно получить как финансовый штраф, так и арест. Если вы работаете без соответствующего разрешения, то получите денежный штраф до 5000 евро", – объясняют в "Ukrainian Future".

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о новых штрафах в Германии.

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