Штраф до 50 тысяч евро. За какие садовые работы в Германии строго наказывают

Украинцы, которые прибыли в Германию из-за войны в Украине, продолжают удивляться местным правилам и штрафам. Например, за некоторые работы в саду в разных федеральных землях могут штрафовать.

Что стоит учитывать при уходе за приусадебным участком, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграм-канал "Германия/ Украина/ Беженцы".

Стрижка газона в выходной

За шумные работы в саду в выходной день – воскресенье или праздник – могут оштрафовать. В такие дни нельзя использовать бензопилы, воздуходувки, кусторезы и другое шумное оборудование. Штрафы могут достигать 50 тысяч евро в зависимости от федеральной земли.

Рубка деревьев летом

В Германии охраняются некоторые виды деревьев, например, сосна обыкновенная или грецкий орех.

Нельзя рубить деревья в саду с 1 марта по 30 сентября. Особенно, если на них живут птицы, грызуны или летучие мыши.

Чтобы срубить дерево, нужно получить разрешение в органе по охране окружающей среды. Штрафы в федеральных землях регулируются по-разному.

Фото: Не все деревья можно рубить (pixabay.com)

Разжигание костров в саду

Правила разведения костра в саду определяют местные органы власти. Открытый мангал в саду должен быть одобрен.

Запрещено сжигать отходы после садовых работ. В большинстве случаев для сжигания мусора требуется разрешение. Обрезанные ветки лучше перерабатывать.

Строительство сарая – согласно размерам

Для постройки сарая возле дома часто нужно получать разрешение в соответствии со строительными нормами. Нарушение правил может привести к штрафу до 50 тысяч евро.

Унижтожение гнезд насекомых

Некоторые виды насекомых в Германии находятся под охраной, в том числе некоторые осы. Если они обустроили гнездо в саду или в доме, нельзя просто его уничтожать. За это могут выписать штраф до 20 тысяч евро.

Пчелы, шмели, шершни, бабочки также находятся под охраной. За их уничтожение в некоторых землях штраф может достигать 65 тысяч евро.

К слову, люди, живущие в Германии длительное время, утверджают, что часть запретов существуют только на бумаге. Обычно полиция приезжает на жалобы соседей и ограничивается предупреждением.

Напомним, мы писали, за какое поведение в Германии штрафуют на рекордные суммы.