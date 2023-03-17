Штраф до 1000 евро. Что нужно знать о налоге на телерадиовещание в Германии

В Германии, как и в других странах Европы, существует сбор за телерадиовещание. Платить нужно обязательно, иначе штрафуют на большие суммы.
Что нужно знать о налоге беженцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на inzertingermany.de.
Предоставлением теле- и радиоуслуг в Германии занимаются как общественные, так и частные компании. В частных телерадиокомпаниях основным источником прибыли является поступление от рекламы. А публично-правовые ТРК работают благодаря привлечению средств обязательного налога на телерадиовещание (Rundfunkbeitrag). Этот сбор должны платить все совершеннолетние лица, независимо от использования.
Налог Rundfunkbeitrag рассчитывается не на человека, а на домохозяйство. Платить можно раз в 3 месяца – 55,08 евро. Или раз в месяц – 18,36 евро. Также – через полгода или год. Денежные средства списывают с банковского счета лица.
Фото: Платить за телерадио нужно, даже если не пользоваться (unsplash.com/john-tuesday)
Для того, чтобы контролировать оплату этого сбора, нужно правильно зарегистрироваться:
В Германии есть служба по контролю уплаты сборов (Beitragsservice), которая имеет доступ ко всем зарегистрированным совершеннолетним жителям, что позволяет ей при необходимости находить неплательщиков.
Для регистрации дается 1 месяц, после которого человека будут считать нарушителем общественного порядка, за что предусмотрен штраф в размере до 1000 евро. Потребителям могут даже заблокировать банковский счет, а после наложения повторных штрафов грозит заключение. Чтобы избежать таких ситуаций, есть возможность настроить автоматическую уплату налога через службу по контролю уплаты сборов (Beitragsservice).
Есть категории населения, которые могут быть освобождены от уплаты сбора по телерадиовещанию. К ним относятся:
Претенденты, имеющие право на освобождение от сбора, должны заполнить заявление на сайте rundfunkbeitrag.de и в распечатанном виде вместе со справками учреждения (это может быть центр занятости (Jobcenter) или управление по выплате пособий BAföG) отправить в службу контроля уплаты сборов (Beitragsservice).
Украинские беженцы, проживающие в общежитиях, местах временного размещения, а также те, кого приютили немцы, этот сбор за телерадиовещание не платят. В случае получения письма-предупреждения об уплате такого сбора необходимо предоставить письменный ответ в службу контроля уплаты сборов (Beitragsservice). Можно воспользоваться шаблоном письма с официального сайта "Союза защиты прав потребителей".
Налог за телерадиовещание платится не только за жилые, но и за производственные объекты. Открывая собственный бизнес в Германии, украинцы должны обязательно платить сбор. При этом размер налога напрямую зависит от производственного объекта, наличия служебного транспорта и численности работников.
Если вы пользуетесь одним производственным объектом и одним транспортным средством в личных целях, плата за автомобиль не взимается. Каждый последующий транспорт в вашем использовании будет стоить 5,83 евро в месяц. На этом сайте rundfunkbeitrag.de, каждый может рассчитать самостоятельно размер взноса.
Так же платить сбор должны и работающие дома. В таком случае квартиру необходимо зарегистрировать в службе по контролю уплаты сборов (Beitragsservice) как производственный объект. Исключение составляет офис-квартира без отдельного выхода.
Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов.