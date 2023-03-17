Штраф до 1000 евро. Что нужно знать о налоге на телерадиовещание в Германии

В Германии, как и в других странах Европы, существует сбор за телерадиовещание. Платить нужно обязательно, иначе штрафуют на большие суммы.

Что нужно знать о налоге беженцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на inzertingermany.de.

Что это за налог и сколько нужно платить

Предоставлением теле- и радиоуслуг в Германии занимаются как общественные, так и частные компании. В частных телерадиокомпаниях основным источником прибыли является поступление от рекламы. А публично-правовые ТРК работают благодаря привлечению средств обязательного налога на телерадиовещание (Rundfunkbeitrag). Этот сбор должны платить все совершеннолетние лица, независимо от использования.

Налог Rundfunkbeitrag рассчитывается не на человека, а на домохозяйство. Платить можно раз в 3 месяца – 55,08 евро. Или раз в месяц – 18,36 евро. Также – через полгода или год. Денежные средства списывают с банковского счета лица.

Фото: Платить за телерадио нужно, даже если не пользоваться (unsplash.com/john-tuesday)

Как зарегистрироваться для уплаты сбора

Для того, чтобы контролировать оплату этого сбора, нужно правильно зарегистрироваться:

перейти на сайт rundfunkbeitrag.de и ввести все данные;

при смене адреса следует эти данные внести в личный кабинет, перейдя к вкладке "Изменить данные" (Daten ändern);

в случае выезда из страны (или возвращения в Украину) нужно сняться с учета онлайн, перейдя к вкладке "Abmelden".

В Германии есть служба по контролю уплаты сборов (Beitragsservice), которая имеет доступ ко всем зарегистрированным совершеннолетним жителям, что позволяет ей при необходимости находить неплательщиков.

Для регистрации дается 1 месяц, после которого человека будут считать нарушителем общественного порядка, за что предусмотрен штраф в размере до 1000 евро. Потребителям могут даже заблокировать банковский счет, а после наложения повторных штрафов грозит заключение. Чтобы избежать таких ситуаций, есть возможность настроить автоматическую уплату налога через службу по контролю уплаты сборов (Beitragsservice).

Кому не нужно платить сбор за телевидение и радио

Есть категории населения, которые могут быть освобождены от уплаты сбора по телерадиовещанию. К ним относятся:

получатели социальных выплат, например, помощи Bürgergeld;

получатели помощи просителей убежища (Asylbewerberleistungen);

лица, которые не могут работать по возрасту (Grundsicherung im Alter);

те, кто осваивает новую профессиею (Ausbildung) и студенты, получатели помощи "Berufsausbildungsbeihilfe" или "BaföG" (если они проживают отдельно от родителей) .

Претенденты, имеющие право на освобождение от сбора, должны заполнить заявление на сайте rundfunkbeitrag.de и в распечатанном виде вместе со справками учреждения (это может быть центр занятости (Jobcenter) или управление по выплате пособий BAföG) отправить в службу контроля уплаты сборов (Beitragsservice).

Украинские беженцы, проживающие в общежитиях, местах временного размещения, а также те, кого приютили немцы, этот сбор за телерадиовещание не платят. В случае получения письма-предупреждения об уплате такого сбора необходимо предоставить письменный ответ в службу контроля уплаты сборов (Beitragsservice). Можно воспользоваться шаблоном письма с официального сайта "Союза защиты прав потребителей".

Фото: Радио в автомобиле (pixabay.com)

Предпринимателям тоже нужно платить за телевидение

Налог за телерадиовещание платится не только за жилые, но и за производственные объекты. Открывая собственный бизнес в Германии, украинцы должны обязательно платить сбор. При этом размер налога напрямую зависит от производственного объекта, наличия служебного транспорта и численности работников.

Если вы пользуетесь одним производственным объектом и одним транспортным средством в личных целях, плата за автомобиль не взимается. Каждый последующий транспорт в вашем использовании будет стоить 5,83 евро в месяц. На этом сайте rundfunkbeitrag.de, каждый может рассчитать самостоятельно размер взноса.

Так же платить сбор должны и работающие дома. В таком случае квартиру необходимо зарегистрировать в службе по контролю уплаты сборов (Beitragsservice) как производственный объект. Исключение составляет офис-квартира без отдельного выхода.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов.