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Шквал отказов. Что происходит с туризмом в Крыму после повреждения моста

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Вторник 18 июля 2023 13:35
Шквал отказов. Что происходит с туризмом в Крыму после повреждения моста Фото: Природа в Крыму (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

После атаки 17 июля на Крымском мосту закрыли движение автотранспорта. Российские туристы начали массово отменять бронирования отдыха на полуострове.

Что происходит с туризмом на полуострове на пике сезона, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на российские СМИ.

Из-за повреждения дорожного полотна движение автомобилей и автобусов через мост остановили. Туристы смогут ехать только электричками. Для тех, кто не может выехать домой, чиновники планируют открыть пункты временного размещения.

Водителей, которым нужно возвращаться в Россию, направляют через "альтернативный сухопутный маршрут" по оккупированным территориям вдоль побережья Азовского моря. Для проезда необходимо предъявить паспорта взрослых, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль. В ближайшие дни такой путь из Крыма предстоит проехать около 20 тысячам туристов.

Между тем, новые туристы в Крым уже не поедут. Атака на Крымский мост вызвала шквал отказов от путевок, рассказал вице-президент Ассоцации туроператоров Сергей Ромашкин.

По его словам, большая часть отказов пришлась на начало недели, но есть также отмены туров на конец июля и август.

"Может быть, эти туристы лучше нас оценивают сроки восстановления моста", – допускает эксперт.

Поток людей из РФ в Крым составляет 25-30 тысяч человек в сутки, из них только 20% едут на поездах, замечает он. Это значит, что неработающий мост не позволит поехать в Крым около 100 тысячам туристов в неделю.

Шквал отказов. Что происходит с туризмом в Крыму после повреждения мостаФото: Дорога в Крыму (pixabay.com)

Представители турбизнеса прогнозируют: спрос на отдых снова рухнет. После восстановления движения на мосту отели будут делать скидки, чтобы привлечь часть туристов.

Напомним, мы писали, что отели и пляжи в Крыму пустуют на пике сезона.

Также мы рассказывали, куда едут россияне вместо отдыха в Европе.

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