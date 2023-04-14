Что делать, если ребенок в Польше потерял статус UKR: советы

Украинские беженцы в Польше сталкиваются с безосновательной аннуляцией временной защиты в Польше. Массовые жалобы привели даже к вмешательству омбудсмена.

Какие советы местные чиновники дают украинцам, если статус UKR окажется отмененным, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Потеря статуса приводит к остановке выплат на детей

О потере временной защиты беженцы обычно узнают случайно. Нередко при остановке выплат, например, 500 злотых в месяц на ребенка. Хотя условием аннуляции этого статуса является отсутствие на территории Польши более 30 дней, иногда дети вообще не покидали страну.

На необоснованное лишение статуса UKR украинцы стали массово жаловаться в этом году. В марте польский омбудсмен обратил внимание на проблему. Заявление пока ожидает реакции от Уполномоченного правительства по делам военных беженцев из Украины. В настоящее время конкретных решений по путанице в документах с PESEL UKR пока нет.

Фото: Регистрация в Польше (gettyimages.com)

Что советуют беженцам местные управления

Управления, занимающиеся регистрацией PESEL UKR, подготовили следующие рекомендации для беженцев из Украины:

При пересечении границы Польши и Украины требовать от польской Пограничной службы подтверждение факта пересечения границы в проездных документах (в загранпаспортах).

После поездки в Украину и возвращения в Польшу проверять в государственных реестрах, какой указан статус.

В случае сомнений лично связаться с управлением гмины с документами, подтверждающими пересечение границы.

Кроме того, Пограничная служба Польши рекомендует возвращающимся в Польшу гражданам Украины сообщить пограничникам во время прохождения паспортного контроля о въезде в Польшу в связи с пользованием временной защитой и каждый раз предъявлять электронный документ diia.pl. Это касается и случаев, когда человек едет на работу в Польше или в других целях, но при этом будет пользоваться временной защитой в Польше.

Если ZUS отказывается выплачивать пособие на ребенка, это может быть обжаловано у руководителя ZUS в течение 14 дней с момента вручения решения. Решение руководителя ZUS также может быть обжаловано – в воеводском административном суде в течение 30 дней с момента получения решения.

Фото: Остановку выплат можно обжаловать (facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu)

Проверить статус UKR украинцы могут на сайте gov.pl. Там существует раздел Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL. Зайти можно с помощью доверенного профиля или аккаунта в банке. Обратить внимание нужно на пункт Status cizoziemca. Если напротив него стоит прочерк – статус UKR действителен. Если вместо прочерка что-то другое – нужно обращаться в ужонд.

Напомним, мы писали, чем отличается временная защита и вид на жительство в Польше.

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