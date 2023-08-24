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Что иностранным специалистам не нравится в Германии: масштабный опрос

Фото: Работа в компании (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии огромный дефицит кадров – стране не хватает 1,5 млн специалистов. В то же время там насчитывается больше всего иностранных специалистов.

При этом по качеству жизни экспаты оценивают Германию в десятке самых плохих мест на планете, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

В каких странах иностранным специалистам нравится жить больше всего

Новое исследование Expat Insider 2023 о жизни и работе за рубежом охватило 12 тысяч участников. Респондентов спрашивали, насколько им легко "осесть" в стране и о качестве их жизни. В опросе выделили следующие критерии: "качество жизни", "легкость адаптации", "работа", "финансы", "самое необходимое".

Больше всего экспатов насчитывается в Германии. Далее среди стран, привлекающих наибольшее количество иностранных специалистов для работы и жизни: Испания, ОАЭ, США, Швейцария, Франция, Великобритания, Нидерланды, Италия и Канада.

Лучшей для жизни экспаты назвали Мексику за атмосферу и гостеприимство. Также нравится жить и работать иностранцам в Испании, Таиланде, Малайзии, Филиппинах, Бахрейне и Португалии. Это страны с теплым климатом и красивой природой.

Фото: Работа в разных странах мира (unsplash.com)

В то же время опрошенные в Германии по большей части не удовлетворены своей жизнью. По качеству жизни эта страна занимает 49 место из 53. Также в топ-10 самых "плохих" стран вошли Новая Зеландия, Мальта, Италия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Норвегия и Кувейт.

Что не нравится иностранным специалистам в Германии

Чтобы понять, почему привлекательность жизни в Германии среди иностранных специалистов низкая, следует понимать, откуда они приезжают и к какой среде привыкли.

Отмечается, что среднестатистическому экспату в Германии около 42 лет. Значительная часть таких специалистов приехали из США, Великобритании или Индии. Сфера деятельности многих экспатов в Германии – IT, инжиниринг или финансы.

Среди причин, почему экспатам не очень нравится жить и работать в Германии, назывались следующие:

  • немецкая бюрократия;
  • недостаточная цифровизация в стране;
  • трудности адаптации в немецком обществе: сложно найти друзей.

Иностранные специалисты низко оценили доброжелательность немцев, возможности поиска новых друзей и культуру гостеприимства.

Фото: Рабочая встреча (unsplash.com)

Впрочем, 64% экспатов чувствуют себя счастливыми в Германии. В целом исследование выявило, что в среднем счастливыми чувствуют себя 72% иностранцев, живущих и работающих в других странах.

Напомним, мы писали, чтов Польше все больше ищут на работу высококвалифицированных работников.

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