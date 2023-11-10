Что будет с выплатами украинцам за границей, если не показать все доходы: объяснение юриста

Украинских беженцев в Европе все чаще просят указывать свои доходы, если они претендуют на социальные выплаты. Для этого нужно показать выписки из украинских банковских счетов.

В частности, в Чехии беженцы должны указать абсолютно все доходы со всех имеющихся банковских счетов, включая украинские.

Какие последствия может иметь сокрытие средств на некоторых счетах, в комментарии РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

Какие могут быть основания для предоставления выписок со счетов

Основания и порядок предоставления выписок с банковских счетов могут отличаться в зависимости от страны. Для защиты своей экономики и борьбы со злоупотреблением социальной и финансовой помощи беженцами каждая страна устанавливает определенные критерии их получения, отмечает юрист.

Общие основания и требования к документам и процедуре получения социальной и/или финансовой помощи описаны в нормативных актах, регулирующих социальное обеспечение соответствующей страны и на официальных веб-сайтах правительства (соответствующих государственных органах) или соответствующей международной организации, способствующей финансовой помощи беженцам.

"Основным основанием для запроса такой банковской выписки является оценка финансовой состоятельности и состояния доходов лиц при подаче такого лица заявления на оформление беженства, социальной и/или финансовой помощи и других льгот ", – объясняет Никита Муренко.

Актуальным поводом для требования предоставить банковские выписки украинскими беженцами за рубежом, в частности, в странах ЕС, является получение социальной и/или финансовой помощи, а также в таких случаях: проверки налоговой отчетности; обращение в банк для получения кредита; судебных производств.

Кроме того, для защиты банковской тайны клиентов банка и финансовых учреждений украинское законодательство ограничивает доступ других лиц и органов к конфиденциальной банковской информации лица.

При этом Национальный банк Украины имеет право раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну в соответствии с международными договорами Украины или по принципу взаимности обмена информацией в соответствии с ратифицированным Соглашением между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе Fiscals.

Фото: Оформление документов в Германии (gettyimages.com)

Начисление выплат могут отменить

Предоставление неполной или недостоверной информации о состоянии своих доходов и банковских счетов может иметь негативные последствия, поскольку это может рассматриваться как недобросовестное представление информации в процессе иммиграции или других юридических (правовых) процедур, предупреждает Никита Муренко.

В частности:

если при проверке поданных документов государственные органы обнаружили, что данные были недостоверными или неполными – страна, принимающая беженца или иммигранта может отказать в иммиграции или отменить имеющийся статус беженца или иммигранта;

если получатели социальной и/или финансовой помощи нарушали условия получения такой помощи и скрывали актуальное состояние доходов – могут отменить начисление таких выплат.

Важно помнить, что любое требование предоставить выписки с банковских счетов должно основываться на правовом основании в соответствии с законодательными нормами такой страны, не нарушая права и гарантии лица, отмечает юрист.

Напомним, мы писали, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии. При подаче онлайн-заявки на назначение финансовой помощи следует прикрепить выписку с банковского счета за предыдущий календарный месяц.

Также мы говорили, какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы.

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