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В еще одной стране ЕС в школах будут преподавать украинский язык: детали

Фото: Украинские дети в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии введут украинский язык в школах с 5 класса. Это будет факультативный предмет для беженцев из Украины.

Преподавание украинского языка начнется с сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Ассоциации украинцев в Ирландии.

В Ирландии обучается 15 тысяч украинских детей, 5200 из них – в средней школе. За последний год преподавать в Ирландии было разрешено около 100 украинским учителям начальной школы.

О решении ввести новый предмет сообщила министр образования Норма Фоли, выступая перед Ассоциацией общественных и общеобразовательных школ (ACCS)

"Как нация Ирландия твердо стоит на стороне народа Украины. Я посещаю школы и вижу, как много сделано, чтобы принять украинских учеников в ваши классы и в ваши общины. Для этих учеников, многим из которых пришлось оставить родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер и других близких, школа дает важное ощущение нормальности", – отметила она.

Поскольку украинский язык не является языком обучения в Ирландии, устный экзамен проводить не будут. Экзамен будет только на аттестат зрелости как вариант для носителей языка. Его введут с 2025 года.

Согласно информации на веб-сайте Государственной экзаменационной комиссии, политикой комиссии является выполнение запросов о возможности проведения экзаменов в учебных заведениях для иностранцев стран ЕС на родном языке. Украина не является членом ЕС, но подала заявку после начала войны.

Фото: Украинские ученики за границей (gettyimages.com)

Также в Польше украинский язык могут ввести в список иностранных языков на выбор – уже с 2026 года. Выпускники средних школ в этой стране будут сдавать экзамен по украинскому языку. Такие изменения в программу аттестации учащихся готовят в Министерстве образования и науки Польши.

Напомним, мы писали, как изменились симпатии поляков к разным нациям за год войны.

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