Еще одна страна ЕС намерена продлить защиту до 2025 года: какие будут изменения

Правительство Чехии на заседании 13 сентября намерено обсудить продление временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Такую поправку в закон Lex Ukraine подало МВД страны.

Также предлагается утвердить помощь беженцам на возвращение домой и нововведения в процедуре продления защиты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Поскольку война продолжается, временную защиту для беженцев из Украины предлагается продлить до 15 марта 2025 года. В начале сентября в Чехии находились 365 875 человек со временной защитой.

В законопроекте предлагается создать специальную программу для помощи беженцам, которые захотят вернуться домой. Отмечается, что спрос на такую помощь растет. Получить ее можно будет только один раз, а при желании позже получить долгосрочную визу в Чехии половину суммы нужно будет вернуть.

Процедура продления временной защиты до 2025 года будет похожа на действующую сейчас. Сначала нужно будет зарегистрироваться в электронном виде до 15 марта 2024 года. До 30 сентября 2024 года предстоит явиться на забронированное время в отделение миграционного департамента (OAMP) МВД. Там беженцы получат визовую наклейку для подтверждения продленной визы.

В то же время, планируется ввести обязательную анкету, которую нужно будет заполнять во время обращения за продлением защиты. До сих пор предоставление информации о себе было добровольным. Отмечается, что у государства нет полной информации о составе домохозяйств, жилье и образовании беженцев. Полученные статистические данные планируется использовать для поддержки интеграционных мер.

С 10 сентября изменились сроки временной защиты для украинских беженцев в Эстонии. Теперь статус будут предоставлять и продлевать сразу до марта 2025 года.

Раньше мы писали, что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.

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