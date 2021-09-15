Заощадити не вийде. В українських туристів виникають труднощі при в'їзді до Єгипту: в чому причина

З середини вересня в Єгипті починається максимально комфортна погода для відпочинку на курортах Червоного моря. Популярність єгипетських канікул серед українських туристів восени традиційно зростає. При цьому багато відпочивальників в цьому сезоні можуть зіткнутися з труднощами при в'їзді – на кордоні можуть не прийняти українські сертифікати вакцинації.

Таку інформацію представники туристичних компаній озвучили профільному виданню Turprofi.com.ua. Попри те, що Єгипет офіційно приймає туристів з доказами вакцинації, українські версії цього документа поки не відповідають вимогам країни.

З якими сертифікатами можна в'їхати в Єгипет

Видачі сертифікатів про вакцинацію багато туристів чекали найбільше для того, щоб вільно подорожувати за кордон і не витрачати час і гроші на ПЛР-тести. Але виявилося, що українські документи в Єгипті не приймають.

Щоб єгипетські прикордонники пропустили туриста в країну, на документах про вакцинацію або тестах повинен бути QR-код. Якраз такого коду немає на паперових міжнародних свідоцтвах про вакцинацію, які видають сімейні лікарі в Україні. У додатку "Дія" можна отримати цифровий сертифікат вакцинації з QR-кодом. Але саме в такому вигляді в Єгипті не можуть його зчитати.

Фото: Відпочинок на курорті в Єгипті (pixabay.com)

"За інформацією МОЗ, друкованих сертифікатів з кодами зараз не видають. Виходить, що вакциновані начебто і можуть їхати в Єгипет без ПЛР-тестів, але формально - ні: міжнародні довідки не підходять, а про цифровий сертифікат нічого не написано", - повідомив виданню керівник турагентства Dreamtour Віталій Поліщук.

На його запит щодо сертифікатів в "Дії", в посольстві Єгипту в Україні відповіли, що "наразі Єгипет приймає сертифікати тільки в роздрукованому вигляді з підписами та печатками й з обов'язковим QR-кодом".

"Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест на коронавірус. Процес взаємного узгодження сертифікатів вакцинації між Єгиптом і Україною ще не завершено. QR-код в електронному додатку "Дія" в цей момент не може бути використаний для в'їзду на територію Єгипту",- відповіли Віталію Поліщуку в дипломатичному відомстві.

Фото:Піраміди в Єгипті (pixabay.com)

Які правила діють для українців на кордоні

В українському консульстві експерту підтвердили інформацію про те, що без QR-коду єгипетські прикордонники не визнають українські сертифікати і порекомендували українським туристам робити ПЛР-тест за 72 години до поїздки в Єгипет.

Представники українських туроператорів пояснюють: туристів до Єгипту пускають з будь-якими документами, на яких є QR-код, але через додаток "Дія" він поки не зчитується. У такій ситуації туристам рекомендують робити ПЛР-тест перед поїздкою, навіть якщо вони були вакциновані. Вимога мати штрих-коди та QR-коди на довідках у туристів Єгипет ввів серед перших країн. Зараз такий захист має бути й на паспортах вакцинації.

Але на паперових довідках з поліклінік в Україні їх і не ставили з самого початку. Як пояснили виданню співробітники туроператорів, з електронною програмою виникли технічні проблеми — для зчитування QR-коду потрібна спеціальна програма, але виявилось якесь недопрацювання.

Тому туристам радять їхати з роздрукованими результатами аналізів.

Фото: Готель у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

"Свекруху пропустили з папером від лікаря"

Тим часом туристи на форумах пишуть, що на практиці ПЛР-тести найчастіше перевіряють саме при вильоті з України, а після прибуття в аеропорт Шарм-ель-Шейха їх можуть навіть не запитати.

Багато мандрівників діляться досвідом у соцмережах, як їх нещодавно пропускали з паперовим сертифікатом:

"Прилетіли тиждень тому. У свекрухи на білому папері формату А4 сертифікат про щеплення, дві сині печатки сімейного лікаря. Без всякої "Дії". Вона свій "бабусефон" навіть не брала з собою. Все нормально", - пише одна з користувачок в тематичній групі в Facebook.

"Паперовий" тест, який видає сімейний лікар (колір паперу не має значення). Вакцина підходить будь-яка, якою щеплять в Україні. Від другого щеплення має пройти 14 днів. Додатково можуть попросити пред'явити (але не завжди) QR-код в "Діі". У мене день прильоту був 15 день після вакцинації, то двоє в аеропорту перераховували на пальцях дні й пропустили", - ділиться досвідом інша туристка.

Нагадаємо, стало відомо, як виглядатимуть два нових масштабних туристичних міста в Єгипті.

Також повідомлялося, що у популярних локаціях Туреччини оголосили про знижки для туристів.