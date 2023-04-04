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Санкции Канады. Российская авиакомпания получит рекордный счет за свой самолет в Торонто

Фото: Российский самолет, задержанный в Торонто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В аэропорту Торонто уже год стоит на стоянке грузовой самолет российской авиакомпании "Волга-Днепр", за что начисляется рекордный счет – более 1000 долларов в день.

Лайнер получил запрет на вылет из Канады из-за санкций в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Авиалайнер Ан-124 Руслан с триколором на хвосте стоит в аэропорту в Канаде уже 13 месяцев. За сверхурочное пребывание на стоянке авиакомпания может получить рекордный счет, который ежедневно увеличивается на 1000 долларов. В настоящее время сумма уже превышает 420 тысяч долларов.

Самолет компании "Волга-Днепр" 27 февраля 2022 доставил из Китая в Торонто тест-системы для проверки на COVID-19.

После выгрузки российский Руслан должен был вылететь из Канады, но введенные санкции против российской авиации "приковали" лайнер в аэропорту. Власти Канада запретили использовать воздушное пространство страны самолетам российских авиакомпаний.

Отмечается, что Ан-124 "Волга-Днепр" не арестован, а только задержан. Для вылета самолета только нужно разрешение на взлет. Впоследствии "Волга-Днепр" сможет в дальнейшем использовать этот самолет для своих целей, однако перед этим авиакомпании придется погасить рекордный счет за стоянку.

Фото: Самолет стоит в Канаде уже год (blogto.com)

Ежедневно аэропорт Торонто начисляет за парковку этого самолета по 1065 долларов.

Самолет напоминает местным жителям о войне, продолжающейся в другой части света.

Напомним, мы писали, что в Турции продолжают заправлять российские самолеты.

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