Санкции Канады. Российская авиакомпания получит рекордный счет за свой самолет в Торонто

В аэропорту Торонто уже год стоит на стоянке грузовой самолет российской авиакомпании "Волга-Днепр", за что начисляется рекордный счет – более 1000 долларов в день.
Лайнер получил запрет на вылет из Канады из-за санкций в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.
Авиалайнер Ан-124 Руслан с триколором на хвосте стоит в аэропорту в Канаде уже 13 месяцев. За сверхурочное пребывание на стоянке авиакомпания может получить рекордный счет, который ежедневно увеличивается на 1000 долларов. В настоящее время сумма уже превышает 420 тысяч долларов.
Самолет компании "Волга-Днепр" 27 февраля 2022 доставил из Китая в Торонто тест-системы для проверки на COVID-19.
После выгрузки российский Руслан должен был вылететь из Канады, но введенные санкции против российской авиации "приковали" лайнер в аэропорту. Власти Канада запретили использовать воздушное пространство страны самолетам российских авиакомпаний.
Отмечается, что Ан-124 "Волга-Днепр" не арестован, а только задержан. Для вылета самолета только нужно разрешение на взлет. Впоследствии "Волга-Днепр" сможет в дальнейшем использовать этот самолет для своих целей, однако перед этим авиакомпании придется погасить рекордный счет за стоянку.
Ежедневно аэропорт Торонто начисляет за парковку этого самолета по 1065 долларов.
Самолет напоминает местным жителям о войне, продолжающейся в другой части света.
Напомним, мы писали, что в Турции продолжают заправлять российские самолеты.
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