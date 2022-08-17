Найвища мінімалка. Скільки можуть заробити українці в Ірландії без знання мови

Українці, які обрали Ірландію як місце тимчасового прихистку на час війни, можуть отримати як соціальні виплати, так і право заробляти на життя самостійно.

Після реєстрації біженці мають право працювати без необхідності оформлення додаткового дозволу на роботу та отримують доступ до ринку праці на рівні з громадянами ЄС.

TRAVEL РБК-Україна перевірило, які вакансії пропонують українцям в Ірландії та скільки можна заробити без знання мови в цій країні.

Реєстрація для роботи та соціальні виплати

Щоб отримати доступ до ринку праці, як і до медицини, соціального забезпечення і освіти, українцям треба отримати номер PPSN, який видає Служба державного забезпечення. Він необхідний як дорослим, так і дітям.

Цей номер можна отримати в центрі надання допомоги українцям безпосередньо в аеропорту Дубліна. Для тих, хто вже знаходиться в Ірландії певний час, слід звернутися до місцевого центру Intreo, де співробітники допоможуть отримати PPSN.

Після отримання PPSN можна:

отримувати соціальні виплати – максимально 208 євро на тиждень (140 євро на кожну дитину);

мати право одразу працювати без необхідності оформлення додаткового дозволу на роботу.

Якщо біженець отримує соціальні виплати і знайшов роботу, про це необхідно повідомити в місцевий центр Intreo. Працевлаштування не означає втрату виплат – у країні є програми фінансової підтримки тих, хто працює.

Фото: Атмосфера в Дубліні (unsplash.com/matheus-camara-da-silva)

Можливості працевлаштування можна вивчити на сайті www.jobsireland.ie. Також пропонується допомога місцевої служби зайнятості.

Ще можна ознайомитися з вакансіями на сайтах для українців:

38 тисяч євро вчителям за викладання українським дітям

В Ірландії з весни ведуть "перепис" вчителів серед українських біженців, щоб дати їм роботу за фахом і залучити до навчання українських дітей у ірландських школах.

Подати заявку на вступ до Реєстру вчителів Ірландії для викладання в школі можуть українські вчителі, які мають диплом кваліфікованого вчителя.

Фото: В Ірландії можна працювати і отримувати виплати (unsplash.com/kristel-hayes)

До середини липня було отримано понад 90 заявок, а до викладання в ірландських школах вже допустили 28 українських вчителів, які переїхали в цю країну через війну.

Викладачі, які не виконали всі реєстраційні вимоги, можуть бути зареєстровані за певних умов, пояснюють на сайті ukraina.ng24.ie. Після реєстрації українські вчителі, незалежно від свого умовного статусу, мають право отримувати державну заробітну плату для працевлаштування та викладання у спеціалізованих школах.

Слід врахувати, що початкова зарплата вчителів в Ірландії становить близько 38 000 євро на рік.

Кваліфіковані українські вчителі, які бажають зареєструватися та викладати в Ірландії, можуть знайти більше інформації на сайт teachingcouncil.ie або надіслати запит на ukrainianteachers@teachingcouncil.ie.

Яку роботу пропонують в Ірландії без знання мови

В Ірландії – найвища мінімальна заробітна плата в Євросоюзі, окрім Люксембургу – 1700 євро на місяць. Хоча в середньому жителі Ірландії заробляють по 3000 євро.

Без знання англійської мови можна розраховувати на мінімальну заробітну плату. Оплата також залежить від віку працівника. Мінімальна погодинна ставка в Ірландії складає 10,5 євро для тих, кому виповнилося 20 років.

Фото: Різноробочим пропонують мінімальну оплату праці (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Слід враховувати, що зазвичай вказують оплату без вирахування податків, отже на руки працівник отримуватиме менше. Після працевлаштування працівнику мають видати заяву з умовами найму: розміром оплати та кількістю робочих годин.

Для того, щоб працювати на фермах чи теплицях, прибирати готельні номери чи допомагати на кухнях в ресторанах, знання мови не потрібне. Тому таку роботу українцям знайти легше.

Фото: Великий вибір вакансій - на сайтах, де оголошення публікують посередники (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Найзручніше такі вакансії шукати в профільних групах в соцмережах.

"Потрібні клінери на повний робочий день (40-50 годин в тижень). Локація Celbridge и Lucan/Adamstown. 15 євро в годину як self employed (самозайнятий). Обовязково мати: PPS, irish bank account, safe pass, manual handling. Оплата тільки офіційна. Знання англійської не потрібно, працюють російськомовні працівники", - вказується у вакансії в групі "Робота в Ірландії" у Facebook.

Без знання мови можна знайти чималий вибір пропозиції на сайтах, де публікують платні вакансії від посередників. Наприклад, роботу на складі брендового одягу із зарплатою від 3000 євро чи фермерські роботи.

"Робота у фермерському господарстві: яблук, полуниці, малини, ожини, квітів, хмелю, томатів, грибів, броколі, капусти. Робота на фабриці: на лінії пакування фруктів та овочів, польові роботи (для чоловіків). 40-60 робочих годин на тиждень", - пишуть в одному з таких оголошень на сайті layboard.com.

Відзначається, що ставка – 14,7 євро на годину. Орієнтовна зарплата на місяць – 2850-3800 євро.

Яку зарплату пропонують зі знанням англійської

Непогано зможуть заробляти в Ірландії ті, хто володіє англійською – їм пропонують вакансії перекладачів у компанії, які наймають українських працівників. Перекладачеві обіцяють платити 30-40 євро на годину.

"У нас працює команда суперзіркових українських працівників, яким потрібна ваша підтримка. Ви безпосередньо допоможете членам нашої української команди налагодити зв’язки зі своїми товаришами по команді та покращити якість їхнього трудового життя", - описується робота перекладача на складі типографії, де друкують шкільні підручники.

Фото: Вакансії доглядальниці зі знанням мови (скріншот РБК-Україна/ua.jooble.org)

Також із гарним володінням англійською мовою можна знайти роботу на повну зайнятість.

"Ми шукаємо жінок-доглядальниць, які б надавали високоякісну допомогу нашим клієнтам у їхніх власних домівках в Ірландії. Опікуни житимуть із літньою людиною в їхньому будинку, працюватимуть 6 днів на тиждень, 7 годин на день", - описується одна з вакансій доглядальниці з обіцяною зарплатою 2450-2650 євро на місяць. Зазначається, що авіаквитки та транспорт забезпечує компанія, працівникам надають безкоштовне проживання та харчування.

Також із гарною англійською приймуть на роботу адміністратора салону краси в Дубліні, де всі працівниці російськомовні. Зарплату обіцяють від 2000 євро при 6-денному тижні по 10 годин на день.

Фото: Для роботи з місцевими людьми необхідне володіння англійською (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

З мінімальною англійською шукають покоївок у 5* готель з оплатою від 12 євро на годину. Обіцяють навчити, забезпечити харчування і уніформу. Такі оголошення трапляються у групах Facebook.

Або ж можна влаштуватися в бар в Талі, Дублін. Така вакансія є в Telegram-каналі "Вакансії Ірландія". Потрібен працівник бару з базовою англійською. Зарплату обіцяють в 13,5 євро на годину.

Нагадаємо, ми писали, на якій роботі в Нідерландах українці можуть заробляти без знання мови.