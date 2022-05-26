У ряді країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі

У той же час біженці зможуть купити пільгові проїзні за зниженими цінами
У кількох країнах ЄС змінюють правила проїзду українських біженців і скасовують проїзд на безкоштовній основі.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії. Там створили окремий розділ з важливою інформацією для українських біженців.
Уточнюється, що з 1 червня 2022 року повністю безкоштовний проїзд для українських біженців буде скасований в Німеччині, Болгарії, Польщі, Чехії та Швейцарії. Однак за деякими напрямками для наших біженців встановили знижені ціни за проїзд.
Інші встановлені у Польщі правила безкоштовного проїзду для українців залишаються без змін. Так, скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до таких груп:
Повідомляється також, що з 1 червня правила проїзду можуть змінитися і в тих країнах ЄС, які раніше про такий намір не заявляли. Відстежувати інформацію з цього питання можна на спеціальному сайті ЄС для українських біженців.
Нагадаємо, ми писали, що в деяких країнах ЄС безкоштовний проїзд для українців стали скасовувати ще в травні.