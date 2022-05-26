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У ряді країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі

Фото: Трамвай в Цюріху, Швейцарія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У той же час біженці зможуть купити пільгові проїзні за зниженими цінами

У кількох країнах ЄС змінюють правила проїзду українських біженців і скасовують проїзд на безкоштовній основі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії. Там створили окремий розділ з важливою інформацією для українських біженців.

У яких країнах зміняться правила проїзду для українців

Уточнюється, що з 1 червня 2022 року повністю безкоштовний проїзд для українських біженців буде скасований в Німеччині, Болгарії, Польщі, Чехії та Швейцарії. Однак за деякими напрямками для наших біженців встановили знижені ціни за проїзд.

  • у Німеччині українці зможуть придбати проїзний за €9 на всі види громадського транспорту та проїзд у регіональних поїздах;
  • у Чехії проїзний на всі види транспорту обійдеться у €7;
  • у Польщі з цієї ж дати, 1 червня, пасажири з України матимуть право безкоштовного проїзду лише на маршрутах з кількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

Інші встановлені у Польщі правила безкоштовного проїзду для українців залишаються без змін. Так, скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до таких груп:

  • діти до 18 років;
  • жінка;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Повідомляється також, що з 1 червня правила проїзду можуть змінитися і в тих країнах ЄС, які раніше про такий намір не заявляли. Відстежувати інформацію з цього питання можна на спеціальному сайті ЄС для українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, що в деяких країнах ЄС безкоштовний проїзд для українців стали скасовувати ще в травні.

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