В Румынии начали массово выселять украинских беженцев: причины

Украинцы в Румынии жалуются, что их просят искать новое жилье или платить за аренду. Это связано с тем, что власти задолжали владельцам компенсацию за размещение беженцев.

Также правительство планирует изменить программу предоставления бесплатного жилья "50/20", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на adevarul.ro.

В конце марта власти обнародовали проект изменений в программу "50/20", по которым владельцы квартир средств от государства больше получать не будут. Зато каждая украинская семья будет получать 2000 лей в месяц (400 евро) в течение 4 месяцев, которые выделяются на поиск работы. Из этих средств беженцы должны будут оплачивать аренду жилья.

С появлением такой информации украинки в соцсетях стали чаще обращаться с просьбами помочь в поиске крыши над головой, потому что их просят выселиться из бесплатного жилья. А также просят поддержки, чтобы купить еду, подгузники и одежду.

За размещение каждого беженца из Украины государство платит владельцам жилья 14 евро в день по схеме "50/20" (50 лей за проживание и 20 лей за питание – ред.).

Многие владельцы решили выдавать беженцам 20 лей в день на еду, но большинство делают это после получения средств от государства. При этом с начала 2023 года они получили только один платеж от государства за декабрь 2022 года.

Поэтому расходы на питание и коммунальные услуги уже 3 месяца лежат на плечах румын, приютивших беженцев. Те владельцы, которые специально размещали многодетные семьи, чтобы получить за них больше средств, теперь просят женщин с детьми выселиться.

Фото: Власти задолжали румынам средства за размещение беженцев (gettyimages.com)

Некоторые владельцы отмечают: они не выгоняют беженцев на улицу, но те должны будут заплатить за аренду жилья после окончания программы – из 2000 лей, которые они получат впоследствии.

По официальным данным, сейчас в Румынии работу нашли 834 украинских беженца, в службе занятости на учете состоят 1777 граждан Украины. В целом страна предоставила убежище более 123 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что по всей Чехии начались проверки жилья для беженцев.

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