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Рассекреченная информация. В Киеве показывают шоу о потоплении крейсера "Москва"

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Четверг 13 июля 2023 14:22
Рассекреченная информация. В Киеве показывают шоу о потоплении крейсера "Москва" Фото: Событие "Отріцатєльноє всплитіє" на ВДНХ (предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве стали показывать шоу о потоплении российского крейсера "Москва". Зрителям демонстрируют фильм и музейные артефакты.

Событие "Отріцатєльноє всплитіє" будет проходить ежедневно на ВДНХ до конца лета, сообщили TRAVEL РБК-Украина организаторы.

Отмечается, что посетителям 10-го павильона на ВДНХ покажут короткометражный фильм, 3D-шоу и музей. В павильоне с 25-метровым экраном и проекцией в 270 градусов покажут погружение к затопленному крейсеру и исторические события, которые к этому привели.

"Экспозиция является миксом рассекреченной информации, за которую отвечали военные эксперты, музейщики и ученые, и патриотического сарказма, над которым работали известные комики и сценаристы", – обращают внимание организаторы.

Рассекреченная информация. В Киеве показывают шоу о потоплении крейсера &quot;Москва&quot;

Поэтому, кроме исторических и военных фактов, зрителям обещают эмоциональное и эстетическое удовольствие.

Произведение – дебютная работа режиссера Андрея Франчука. Над сценарием работала творческая группа, включая комики Евгений Журавлев и Василий Байдак. Музыку создали Екатерина Павленко из группы Go_A и Артем Ефимов.

"Услышав голос диктора Мити Гаврилова, зрители шоу узнают половину героев фильмов в кинотеатрах. Вот такая синергия создателей новой украинской культуры", – отмечают авторы шоу.

Фото: Подводные кадры затопленного корабля (предоставлены РБК-Украина)

Планируется, что "москвотопление" впоследствии будет демонстрироваться в Европе и других странах.

Проект организовал Центральный военно-морской музей Украины в партнерстве с ОО "ДНА".

Напомним, мы писали, что в Одессе открылась фотовыставка "Сквозь объектив: портреты стойкости".

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