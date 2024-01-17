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Распродажа Wizz Air. Куда можно полететь от 11 евро из приграничных аэропортов

Среда 17 января 2024 16:32
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Распродажа Wizz Air. Куда можно полететь от 11 евро из приграничных аэропортов Фото: Самолет Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начала распродажу акционных билетов по цене от 11 евро в одну сторону. Акция проходит до конца суток 18 января.

Куда можно будет полететь по низкой цене из соседних с Украиной аэропортов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на kosht.media.

Распродажа билетов распространяется на много маршрутов. Дешево путешествовать с авиакомпанией можно и из приграничных аэропортов. Стоимость билетов – от 11 евро в одну сторону. Купить билеты можно до 18 января включительно. Акция распространяется на рейсы с 1 апреля по 30 июня.

В стоимость включено одно место ручной клади (максимальные размеры: 40x30x 20 см). За ручной чемодан и каждую единицу зарегистрированного багажа взимается дополнительная плата.

Пример цены билетов на некоторых маршрутах:

  • Варшава – Осло: от 11 евро;
  • Краков – Бирмингем: от 14 евро;
  • Катовице – Дортмунд: от 14 евро;
  • Люблин – Лондон: от 14 евро;
  • Жешув – Рим: от 30 евро;
  • Бухарест – Венеция: от 16 евро;
  • Сучава – Милан: от 17 евро;
  • Клуж – Нюрнберг: от 17 евро;
  • Яссы – Берлин: от 21 евро;
  • Братислава – Скопье: от 15 евро;
  • Кошице – Лондон: от 20 евро;
  • Будапешт – Подгорица: от 15 евро;
  • Дебрецен – Ларнака: от 20 евро.

Напомним, мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

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