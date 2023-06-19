В разгар летнего сезона. В еще одной стране ЕС возник дефицит рабочей силы

Ожидается, что этим летом побережье Хорватии привлечет миллионы туристов, поскольку считается одним из самых красивых мест отдыха в Европе. Однако из-за этого в стране возник дефицит рабочей силы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

На туризм приходится 20% экономики страны

Из-за рекордного увеличения количества туристов в Хорватии сталкиваются с дефицитом рабочей силы в туристическом секторе, на который приходится около 20% экономики страны.

Статистика показывает, что Хорватии нужно больше работников, чтобы восполнить этот пробел. Больше всего вакансий появилось в области туризма и индустрии гостеприимства.

"Сама Хорватия не может обеспечить достаточно рабочей силы, чтобы сохранить туризм как основную отрасль, и она находится в ситуации, когда явно нужен приезд работников из-за границы. Нет никаких признаков того, что эта тенденция изменится", – отметил глава Центрального банка. Борис Вуйчич.

Оживлению туризма в Хорватии способствовало присоединение к Шенгенской зоне и переход на единую валюту. Это упразднило бюрократию в пересечении границы со странами ЄС. В настоящее время 95% туристов прибывают в Хорватию на автомобилях.

Фото: Многие вакансии в Хорватии появились из-за значительного оживления туризма в стране (unsplash.com)

Каких специалистов ищут в Хорватии

В 2023 году уровень безработицы в Хорватии вырос. Чтобы "закрыть" вакансии, хорватские работодатели нанимают работников из других стран. Ожидается, что в 2023 году доля иностранных работников в общем объеме рабочей силы в стране увеличится до 10%.

По данным Euractiv, в конце 2022 года в Хорватии было 1,6 миллиона работающих и еще 1,2 миллиона пенсионеров. Соотношение пенсий по сравнению с количеством рабочих мест достаточно низкое: один к 1,3. Тем временем тысячи вакансий остаются незаполненными.

Дефицит кадров фиксируют примерно в 40 профессиях. Это касается не только области туризма. Нужны также официанты, повара, строители, учителя, медсестры, водители грузовиков и ИТ-специалисты.

Напомним, весной этого года в Хорватии изменились правила бесплатного проезда по железной дороге для украинцев. Предъявления украинского паспорта теперь недостаточно.

Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и приняла единую валюту евро с 1 января 2023 года. Членство в ЕС эта страна получила в 2013 году. Мы писали, что изменится для туристов после вступления Хорватии в Шенген.

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