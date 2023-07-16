Роскошь в стиле 1920-х. Легендарный "Восточный экспресс" запускает новый маршрут в Европе

Аутентичный "Восточный экспресс", который состоит из вагонов 1920-х годов и где пассажирам на борту подают коктейли и изысканные блюда, запускает новый маршрут из Брюсселя в Венецию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.com.

До Венеции можно добраться разными способами, но если вы – ценитель эксклюзивных красивых путешествий, можно сесть на известный "Восточный экспресс". Он провезет вас через Альпы, когда восходит солнце, а к обеду вы окажетесь в волшебной Венецианской лагуне.

В 2024 году компания роскошного отдыха Belmond запустит новый маршрут Simplon-Orient-Express из Брюсселя в Венецию: пассажирам обещают "одну из самых гламурных поездок поездом в Европе".

Фото: С 2024 года "Восточный экспресс" запустит маршрут в Венецию из Брюсселя (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Свет ар-деко и отреставрированные вагоны. Что такое "Восточный экспресс"

Venice Simplon-Orient-Express (VSOE) – это частный роскошный поезд, курсирующий из европейских городов в Венецию. В настоящее время им владеет компания Belmond.

Эти услуги не следует путать с поездом Orient Express, курсировавшим между Парижем и Бухарестом – в последние годы маршрут был сокращен. Спальный поезд EuroNight был прямым потомком оригинального "Восточного экспресса", ежедневно отправлявшегося из Парижа в Вену и на Балканы.

Фото: Поезд провезет вас через Альпы, когда восходит солнце (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Хотя этот потомок использовался в основном для всех типов пассажиров в Центральную и Восточную Европу по стандартным тарифам, поезд VSOE предназначен для туристов, которые хотят совершить поездку именно на роскошном поезде.

Фото: Путешествие "Восточным экспрессом" рассчитано на туристов (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Тарифы на проезд в Venice Simplon-Orient-Express высокие, поскольку это не обычное железнодорожное сообщение, а скорее отдых в аутентичной атмосфере с пятизвездочным рестораном на борту.

Джеймс Шервуд из Кентукки, США, еще в 1977 году купил два оригинальных вагона на аукционе, когда Compagnie Internationale des Wagons-Lits отказалась от обслуживания оригинального Orient Express, передав услугу национальным железным дорогам Франции, Германии и Австрии.

В последующие несколько лет Шервуд потратил 16 миллионов долларов США на приобретение 35 спальных вагонов, вагонов-ресторанов и вагонов Pullman. 25 мая 1982 года состоялся первый рейс Лондон-Венеция.

В настоящее время венецианский Simplon-Orient-Express состоит из отреставрированных исторических вагонов 1920-х годов.

Вагон-ресторан "Étoile Du Nord" был построен в 1926 году и имеет сложную деревянную инкрустацию маркетри и зеленую бархатную обивку.

Вагон-ресторан "L'Oriental" обшит черными лаковыми панелями, а "Côte d'Azur" украшен стеклом René Lalique.

Пассажиры ночуют в исторических каютах с освещением в стиле ар-деко и мраморными ванными комнатами.

Фото: Отреставрированные вагоны с уникальным дизайном (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Новый ночной поезд из Брюсселя в Венецию

Пассажиры смогут воспользоваться новым маршрутом из Брюсселя в Венецию с 2024 года. Поезд будет отправляться около 17:10. Во время путешествия можно попробовать коктейли перед ужином в легендарном баре Car 3674, где постоянно играет пианист и есть услуга Midnight Branch.

Путешествие начнется с сезонного обеда из четырех блюд от шеф-повара Жана Имбера, также будет доступен выбор вин от сомелье. Блюда включают филе говядины с красным вином или омаров vol-au-vent. Имеется широкий выбор сыров. Также есть отдельное икорное меню.

Фото: Завтраки, обеды и ужины на борту разработаны шеф-поварами (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

На следующее утро в ваше купе стюард подаст французский завтрак, пока поезд проносится мимо высоких альпийских вершин и ледниковых озер. Далее следует обед, состоящий из трех блюд.

Когда вы приблизитесь к Венеции, вам предоставят пирожные, которыми можно полакомиться, рассматривая уже городскую архитектуру. Поезд прибудет в Венецию около 19:00.

Поездки намечены на 18 апреля и 25 июля. Кроме того, из Венеции в Брюссель курсируют два рейса 15 апреля и 22 июля. Поездка по такому маршруту будет стоить около 4700 фунтов (5432 евро).

Сейчас компания Belmond также осуществляет рейсы в Венецию из Амстердама, Парижа и Лиона.

Напомним, "Восточный экспресс", курсировавший из Лондона в Венецию, сократит часть маршрута в Британии через Брекзит.

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