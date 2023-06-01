В России отменяют авиарейсы на курорты Турции: причины

Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Анталию и Стамбул из разных городов. Туристические компании объясняют сокращение полетов низким спросом на туры.

Отдых в Турции становится не по карману российским туристам и рейсы из регионов не заполняются, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на turizmajansi.com.

Компания Southwind Airlines отменила половину прямых рейсов из Оренбурга в Анталию – вместо ежедневных перелетов в графике остались 3 в неделю. Туристические компании объяснили это низким спросом из-за высоких цен – туры в Турцию не по карману российским туристам.

Авиакомпания Red Wings также отменила несколько рейсов из Оренбурга в Стамбул в конце мая.

Кроме того, отмена рейсов в Турцию началась и в других регионах. Например, Turkish Airlines отменила один из двух рейсов в Анталию в минувшие выходные.

Фото: Туризм в Стамбуле (pixabay.com)

Хотя в Турции в этом году делают ставку на туристов из РФ, турецкие эксперты также прогнозируют, что страну посетят 3 млн россиян, хотя цель была привлечь вдвое больше. Для многих российских туристов туры в 2023 году не по карману, поэтому туроператоры не могут обеспечить достаточное количество туристов на запланированных рейсах.

Напомним, мы писали, где украинцам отдохнуть летом 2023 года без туристов из РФ.

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