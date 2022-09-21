В России резко подскочили цены на авиабилеты после объявления мобилизации

После обращения президента РФ Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в стране-агрессоре россияне начали массово раскупать билеты на самолеты в другие страны. Например, спрос резко возрос на перелеты в Турцию, Армению, Азербайджан, Грузию, писало РБК-Украина.

TRAVEL РБК-Украина просмотрело цены на перелеты из России в несколько стран на ближайшие даты, которые сейчас предлагают россиянам.

Безумный спрос и рост цен. Сколько стоят рейсы из Москвы

На сегодняшнюю дату, 21 сентября, практически все билеты по многим направлениям уже раскуплены, а цены на доступные рейсы оказались огромными. График сервиса Google Tickets указывает на то, что рост цен начался сегодня.

Фото: Рост цен на билеты в графике (скриншот с сайта Google Tickets)

Рейс на субботу, 24 сентября по маршруту "Москва-Дубай" с пересадкой и обратным прямым рейсом стоит от 3 314 долларов США:

Отметим, в ОАЭ многие россияне стали ехать в надежде спастись от санкций ЕС еще несколько месяцев назад, а на фоне объявления мобилизации спрос на рейсы в эту страну вырос кардинально.

Рейсы из Москвы в другой город ОАЕ, Абу-Даби, тоже остаются высокими. Подскочила стоимость даже 19-часовых перелетов с пересадкой. Например, билеты на самолет в Абу-Даби из Turkish Airlines и Egypt Air предлагается по цене от 2400 до 2784 долларов США:

Выросли цены и на рейсы на Пхукет – известную туристическую локацию Таиланда, где любят бывать россияне. Полететь туда в ближайшие дни дешевле чем за 4,378 доллара не получится:

Тем временем в российских СМИ пишут, что ближе к обеду по московскому времени по продаже вообще исчезли прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану, но "варианты с пересадками еще есть".

Цены на рейсы в Баку, столицу Азербайджана:

Если до Баку можно долететь сравнительно дешевле, то в Бишкек, столицу Киргизии, россиянам предлагаются на ближайшие даты такие безумные цены:

Отметим, едва ли не самыми высокими цены оказались в Коломбо на Шри-Ланке. В среду, 21 сентября, по этому направлению можно вылететь за более чем 9 тысяч долларов:

Напомним, ряд стран разрешают прямые рейсы из России даже в условиях, когда западные государства ввели против страны-агрессора авиаограничения. Россияне могут летать в Турцию, на Шри-Ланку, в Таиланд, страні Ближнего Востока и "дружественные" к РФ постсоветские государства.

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