Россия разрушает украинские курорты. Как бизнесу добиться компенсации

За время войны, которая длится уже больше восьми месяцев, огромные убытки понесло не только государство, но и бизнес. Едва ли не больше всего пострадала туристическая отрасль, и в частности владельцы туробъектов на курортах Азовского и Черного морей Украины.

Часть из них были разрушены или значительно повреждены вследствие ракетных ударов со стороны РФ, другие оказались в оккупации и были отняты или разграблены мародерами "второй армии мира".

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Наше Місто" рассказывает, какие действия нужно предпринять владельцам турбизнеса, чтобы в будущем возместить причиненный врагом ущерб, и как быть тем, чья собственность остается на временно оккупированных территориях украинского юга.

Оккупанты захватывают и грабят отели премиум-класса на побережье

Азовские курорты Украины, включая популярную Кирилловку, а также черноморское побережье Херсонской области были захвачены еще в первые недели полномасштабного российского вторжения. Курортам Одесской и Николаевской областей удалось избежать этой участи, но многие из них стали целью массированных ракетных атак.

Фото: Последствия обстрелов в Сергеевке, Одесская область (Getty Images)

Больше всего досталось Затоке, где были повреждены или полностью уничтожены десятки баз отдыха и отелей. От вражеских ракет также пострадали другие черноморские курорты ― Очаков, Сергеевка и Каролино-Бугаз.

Месяц назад на сайте оккупационной администрации Запорожской области был опубликован список "выявленного бесхозного имущества", куда российские захватчики включили около двухсот баз отдыха, отелей и гостиничных комплексов Кирилловки.

Среди них оказались самые известные и престижные, такие как "Техас", "Приморская Галатея", "Жемчужина Таврии", "Нью-Васюки" и другие. Легко предположить, что владельцы этих объектов после деоккупации курортного поселка вряд ли найдут свое имущество целым и невредимым.

На сегодняшний день владельцы отелей на оккупированных территориях в основном разделились на две большие группы. Одна часть отельеров эвакуировалась на подконтрольную территорию, но при этом оставила судьбу своих объектов фактически на самотек, — комментирует РБК-Украина ситуацию главный редактор профильного издания Кирилловка.Укр Евгений Смельчаков.

Фото: Комплекс "Приморская Галатея" в Кирилловке до полномасштабной войны (facebook.com/primorskayagalateya)

"То есть какая-то часть владельцев бизнеса не совершает никаких действий, чтобы зафиксировать преступления оккупантов. А в итоге сводят практически к нулю свои шансы на получение компенсаций от специализированных фондов или потенциальных репараций от агрессора. Вторая часть пытается играть по правилам оккупантов и регистрирует у них бизнес. А это в свою очередь грозит правовыми последствиями для них после деоккупации. И лишь единицы владельцев курортной недвижимости подают иски, которые в перспективе могут им помочь восстановить бизнес", — рассказывает он.

Как бизнесу компенсировать потери из-за войны

Многие предприниматели в Украине, чей бизнес пострадал от действий российских оккупантов, уже подают иски против России. Как отмечает управляющий адвокатским бюро Романа Сацика, сегодня в стране нет закона, который бы определял механизм возмещения за поврежденное или уничтоженное жилье.

Но в первом чтении принят законопроект "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, совершенных в ходе военного вторжения РФ".

"Если ваш город и личное имущество получили повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ, вы можете наблюдать за этим, сожалеть и не совершать никаких действий. Но если вы намерены получить возмещение нанесенного ущерба, военные преступления врага нужно детально фиксировать на фото, видео, записывать данные, собирать показания от очевидцев. Правильный подход к сбору доказательств ― залог реального возмещения нанесенного врагом ущерба в будущем", ― пояснил РБК-Украина адвокат Роман Сацик.

Что делать, чтобы получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье и бизнес, в том числе базы отдыха, отели? По словам адвоката, прежде всего ущерб нужно зафиксировать на фото, видео или ― в случае невозможности это сделать ― максимально подробно описать повреждения с указанием даты, точного времени и всех обстоятельств.

Нужно обязательно детально документировать все преступления врага. На фото ― последствия разрушений в Затоке (коллаж РБК-Украина)

Юристы напоминают, что сегодня в Украине действует ряд цифровых платформ и приложений, призванных упростить сбор фото- и видеодоказательств военных преступлений РФ. Среди них:

приложение eyeWitness to Atrocities;

платформа WarCrimes;

чат-бот WarCrime Минюста Украины;

чат-бот Tribunal.ua;

проект "Россия заплатит".

Дальше надо подать заявление на компенсацию ущерба в ЦНАП. Сделать это можно дистанционно через портал "Дія" или очно через нотариуса. После этого специальная комиссия, созданная органом местного самоуправления и военно-гражданской администрацией, составит акт обследования имущества, который и будет основным документом для получения компенсации.

После того как специальная комиссия исследует повреждения, полученные данные будут внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Владельцам туристического бизнеса дополнительно нужно будет подать заявку в Государственное агентство развития туризма, которое уже ведет систематизированный сбор и документирование информации про нанесенный российской агрессией ущерб.

Собственники бизнеса также имеют право обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу компенсации за разрушенное или поврежденное имущество. Основанием для этого служат ст. 6 и ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Однако в марте 2022 года судебный орган приостановил рассмотрение жалоб против РФ после ее выхода из Совета Европы. То есть страна-агрессор перестала быть стороной Конвенции с 16 сентября 2022 года, однако она остается ответственной за нарушения, совершенные до указанной даты.

Фото: В Украине уже действует ряд платформ и приложений, призванных упростить сбор доказательств военных преступлений РФ (Getty Images)

Компенсацию будет выплачивать само государство, оно же определит размер суммы, условия и категорию пострадавших, которые ее получат. Источником денежных средств для подобных выплат в будущем могут стать замороженные за границей активы России. Вскоре будет создана международная компенсационная комиссия, которая будет назначать выплаты за поврежденное и уничтоженное имущество.

"Можно сказать, что за время войны Украина значительно продвинулась в наработке уникального компенсационного механизма, несмотря на фактическое отсутствие в мире аналогов и соответствующих юридических практик, ― отмечает Роман Сацик. ― А резолюция ООН, решения других международных институтов и многосторонние международные договоры создадут необходимую правовую основу для обеспечения и реализации действенного механизма компенсации".

Как быть, если бизнес остался на оккупированной территории

Юристы адвокатского бюро также дали рекомендации владельцам баз отдыха, отелей и других курортных объектов, которые не повреждены, но остаются на временно захваченных территориях.

Самое главное, подчеркивают эксперты, по возможности не взаимодействовать с оккупационными властями, а именно:

не регистрировать бизнес в органах оккупационной власти, не получать от нее разрешения/лицензии на ведение хозяйственной деятельности;

не платить "налоги" и другие денежные взносы в ее пользу;

не предоставлять ей услуг, не выполнять работы, не поставлять товары;

не открывать счета в банках, которые находятся в юрисдикции Российской Федерации, республики Беларусь или временной оккупационной власти;

не передавать оккупационным властям имущество (материальные ресурсы) и документы на него, не предоставлять информацию о его местонахождении.

Если контроль над собственностью потерян (она "национализирована" оккупантами, захвачена физически или юридически, к ней нет доступа), крайне важно зафиксировать этот факт во внутренних документах предприятия и максимально оперативно сообщить об этом в военно-гражданскую администрацию. По словам юристов, эти шаги защитят владельцев от криминальных рисков, если их имущество будет использоваться в незаконной деятельности или вооруженной агрессии.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют предпринимателям, чей бизнес остался на временно оккупированных территориях, проанализировать корпоративную структуру и контрагентов на предмет возможных связей с РФ и в случае их обнаружения исключить эти элементы из цепочки владельцев/управляющих.

Отметим, оккупированная Кинбурнская коса в Черном море продолжает страдать от пожаров из-за обстрелов. По оценкам местных жителей, минимум пятая часть территории полуострова выгорела безвозвратно.

Также жители Кинбурнской косы просят украинцев о помощи - там заканчиваются запасы еды, и люди подвергаются постоянным обстрелам.