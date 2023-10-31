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В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцам

Вторник 31 октября 2023 12:29
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В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцам Фото: Работница на автомобильном заводе (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Минимальная зарплата в Германии будет расти – поэтапное ее повышение запланировано на 2024 и 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Специальная комиссия (die Mindestlohn-Kommission) предложила повысить почасовую ставку до 12,41 евро. Изменения, вероятно, будут приняты федеральным правительством в 2024 году. Между тем, местные профсоюзы говорят, что повышения недостаточно, чтобы компенсировать реальные потери зарплаты из-за инфляции.

Комиссия рекомендует правительству Германии повысить минимальную заработную плату Германии до 12,41 евро в час: больше примерно на 3,4%, чем сейчас. Повышение коснется почти шести миллионов работников. Следующий этап увеличения нижней границы зарплаты – до 12,82 евро – намечен на период с 1 января 2025 года.

Предложение комиссии еще предстоит утвердить в правительстве. Ожидается, что изменения будут приняты в закон без особого сопротивления, поскольку законодатели часто придерживаются рекомендаций комиссии.

Впрочем, внутри самой профильной комиссии, состоящей из представителей работодателей и профсоюзов, наблюдается расхождение. Мнения членов комиссии очень разделились во время голосования, и на этот раз консенсуса не было, а представители голосовали повторно.

В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцамФото: Повышение минимальной зарплаты коснется почти шести миллионов работников (Getty Images)

"Мы не могли поддержать повышение заработной платы в пределах цента", – заявил на пресс-конференции член правления Федерации профсоюзов Германии (DGB) Штефан Керцелль.

По его словам, чтобы обеспечить базовую компенсацию инфляции, минимальная заработная плата должна была повыситься, по крайней мере, до 13,50 евро в час. Но представители работодателей и глава комиссии отказались поддержать это предложение.

Благодаря высокой инфляции в последние месяцы работники Германии понесли наибольшие потери реальной заработной платы с 2008 года. Теперь повышение минимальной заработной платы до 12,41 в 2024 году приведет к повышению зарплат всего на 3% по сравнению с последним годовым уровнем инфляции в размере 6,1%.

Какие зарплаты в Германии сейчас

Украинцам, которые устраиваются на работу в Германии, следует помнить, что в 2023 году минимальная заработная плата в Германии осталась без изменений и составляет 12 евро в час (около 2037 долларов США в месяц).

В целом сейчас в стране не хватает рабочих рук, но зарплаты выше, чем в Польше или многих других странах Европы. Это одна из причин трудовой миграции поляков и выбора страны убежища украинцев, писало РБК-Украина накануне.

В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцам

Фото: Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц (Getty Images)

В целом уровень зарплат по профессиям такой:

  • пекарь и кондитер – 34 647 евро к отчислениям (2 887 евро/месяц);
  • маляр (покраска, лакировка) – 35 603 евро (2 967 евро/месяц);
  • мясник (переработка мяса) – 34 959 евро (2 913 евро/месяц);
  • сантехник, специалист по системам отопления и кондиционирования – 43 777 евро (3 648 евро/месяц);
  • механик – 47 104 евро в месяц (около 3925 евро);
  • металлообработка (сварщик, фрезеровщик) – 42 533 евро (3 544 евро/месяц).

Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц. Но сотрудники, занимающиеся физической работой, зарабатывают меньше.

Напомним, украинские беженцы в Германии все больше устраиваются работать после длительного пребывания в этой стране. Почти половина из них имеют слишком высокую квалификацию работы, которую они выполняют.

Также мы рассказывали, какие зарплаты можно получать в Германии, на какой отпуск и больничный может рассчитывать работник и какие условия декретного отпуска предлагают работодатели.

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