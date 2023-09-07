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На Ровенщине за средства ЕС построят жилье для переселенцев: как оно будет выглядеть

Фото: Жилье для переселенцев в Дубно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Дубно Ровенской области за средства ЕС построят многоэтажки для переселенцев. В первом из них будут проживать более 300 человек.

Как будет выглядеть первый такой дом, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на rivne.media.

В горсовете города Дубно Ровенской показали проект дома, который построят для внутренне перемещенных лиц за средства ЕС.

На строительство жилья для переселенцев выделено 5,25 млн евро. Как и в других подобных случаях, все коммуникации и бомбоубежище планируется построить за счет местного бюджета.

Многоквартирный дом будут сдавать в эксплуатацию со внутренней отделкой и меблировкой квартир. Жилье будет оставаться в собственности городского совета и предоставляться в аренду на то время, пока переселенцы будут проживать в Дубно.

Фото: Проект дома для переселенцев в Дубне (facebook.com/dubno.vlada)

Сдать пятиэтажку для заселения обещают не позже середины 2025 года. Всего в городе планируется построить четыре дома для переселенцев.

Напомним, мы писали, что в Ковеле на Волыни также построят жилье для переселенцев.

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Ровенская областьжилье для переселенцев