В режиме ожидания. Что произошло с украинскими авиакомпаниями за год войны

Война полностью остановила украинскую гражданскую авиацию: с первых часов вторжения РФ небо над Украиной закрыто. Все украинские авиакомпании потеряли возможность зарабатывать средства на полетах. На европейский рынок за это время переориентировалась только одна компания. Все остальные либо приземлили свои самолеты до нашей победы в войне, либо вообще лишились всех воздушных судов. Также в украинских аэропортах "застряли" смолеты некоторых европейских авиакомпаний.

TRAVEL РБК-Украина узнавала, что происходит с украинскими авиакомпаниями во время войны и каким может быть рынок авиаперевозок, когда боевые действия завершатся, а небо для полетов над Украиной снова откроют.

Почти без самолетов. Что происходит с украинскими авиакомпаниями

Большинство украинских компаний до вторжения РФ летало на арендованных самолетах. Это распространенная практика и в Европе: из-за традиционно высокой стоимости воздушных судов собственные борта есть далеко не у всех. Еще за несколько недель до вторжения оккупантов в Украину европейские лизингодатели потребовали от авиакомпаний вернуть самолеты в Европу: тогда СМИ по всему миру писали, что Россия может начать войну против Украины "со дня на день".

Базировавшиеся в Украине авиакомпании, которых страховщики заставили вывезти самолеты перед войной, фактически вернули самолеты и сдали сертификаты, полностью остановили свою операционную деятельность. У остальных самолеты остаются в аэропортах и не могут покинуть территорию Украины из-за закрытого воздушного пространства, комментирует РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"Те самолеты, которые вернули лизингодателям, передали другим эксплуатантам. Но могли передать по "мокрому лизингу" – вместе с пилотами и бортпроводниками для некоторых компаний, когда летом высок спрос на сезонные перевозки. Некоторые крупные украинские авиакомпании летом принимали в этом участие", – говорит собеседник.

Фото: Boeing 737-800 Bees Airline, который компания вынуждена была вернуть за границу (en.wikipedia.org)

У молодой украинской авиакомпании Bees Airline на тот момент было всего четыре самолета Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании San Сlemente Leasing LLC и Bank of Utah. Все из них вернули за границу, и таким образом авиакомпания осталась без единого самолета еще до начала полномасштабной войны. А в августе 2022-го Государственная авиационная служба Украины аннулировала Сертификат эксплуатанта Bees Airline.

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Впрочем, в Bees Airline не слишком пытались вернуть самолеты, чтобы иметь возможность выполнять рейсы в той же Европе, высказывает мнение РБК-Украина редактор профильного издания Avianews Александр Мироненко.

"Если бы у них были планы по "мокрому лизингу", мы бы видели попытку вернуть самолеты. Ну а штат работников – пилоты, стюардессы, бортпроводники – не будут ждать еще год или два, и поэтому активно ищут работу за границей. Во время действия военного положения Украина официально разрешила авиаперсоналу выезжать из страны для работы, чтобы они не потеряли профессию", – говорит он.

Почти весь флот. За границей летает единственная из украинских авиакомпаний

Единственный способ задействовать имеющийся флот и удержать на работе работников авиаотрасли в условиях закрытого неба – работать за границей. Едва ли не единственные, кто сейчас активно использует эту возможность и выполняет рейсы – украинская авиакомпания SkyUp.

“На момент полномасштабного вторжения у нас было 11 самолетов, 10 из которых находились за границей (один находится в Борисполе и сейчас). Также в течение года мы получили еще один самолет. Таким образом, на сегодняшний день у нас флот в общей сложности 12 самолетов, 11 из которых задействованы в операционной деятельности за рубежом”, – говорят РБК-Украина в пресс-службе компании.

В марте прошлого года SkyUp предложила свои самолеты Boeing-737 в "мокрый лизинг" иностранным авиакомпаниям при условии, что они не будут летать в Россию и Белоруссию. С весны 2022 года SkyUp выполняла эвакуационные рейсы – вывозила женщин и детей в страны Европы, а обратно везли гуманитарный груз. О заработках тогда речь не шла.

"Это был полный минус. Оплаты по этим рейсам хватало только на топливо, пролет над территориями, обслуживание в аэропортах, хендлинг, зарплаты работникам", - рассказывал в интервью Европейской Бизнес-ассоциации СЕО SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Фото: Одному из самолетов SkyUp незадолго до вторжения РФ оставалось лететь 20 минут в Кишинев, однако его направили на посадку в Борисполе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также компания направила открытое письмо партнерам с предложением сотрудничества, и обращение получило хорошую реакцию. Иностранные компании стали арендовать их самолеты вместе с экипажем: SkyUp стала работать под европейской регуляцией.

В итоге получилось, что сейчас из всех украинскиих авиакомпаний за границей летает только SkyUp: в полетах задействованы 11 из 12 самолетов перевозчика. Один из самолетов находится в Европе. Еще один накануне вторжения РФ как раз был в рейсе: ему оставалось 20 минут до Кишинева, однако направили его на посадку в аеропорт вылета. Если бы успели долететь, то весь флот авиакомпании на момент начала боевых действий был бы за границей.

SkyUp также планирует открыть авиакомпанию в Европе. Ожидается, что она будет выполнять рейсы на территории ЕС. Часть маршрутов должны составить популярные туристические направления – Египет, Турция и другие. Сегодня SkyUp ждет всех согласований и получения разрешений на запуск европейской компании.

Компании удалось сберечь штат работников. У них сейчас работает столько же людей, как и до 24 февраля – более 1200. Впрочем, они практически единственные, кто переориентировался на европейский авиарынок. Еще одной намерена стать авиакомпания, которую создала "Новая Почта": они пообещали этой весной запустить рейсы в приграничные с Украиной аэропорты – Кишинева и Жешува. Если SkyUp работает с гражданскими перевозками, то НП – как грузовая компания.

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Конфликт в МАУ. Начать полеты может еще один перевозчик

На сайте перевозчика МАУ можно найти информацию о том, что после 24 февраля они отправляли чартерные рейсы по заказам туроператоров и возили футбольные команды в разные страны. Но в целом авиакомпания не выполняла рейсы с осени прошлого года. Три самолета, задействованных в МАУ, передали другой авиакомпании – "Роза ветров" (Windrose).

Фото: Airbus А321 авиакомпании Windrose в прошлые годы (wikipedia.org)

"В МАУ доступны для полетов только несколько самолетов. Остальные находятся на хранении в аэропортах. Еще одна составляющая ситуации с МАУ – внутрикорпоративный конфликт, который до сих пор не могут разрешить. Это блокирует возможность нормальной деятельности компании. За последние полтора года у МАУ меняется уже третий руководитель, но каких-либо перспектив не видно", – объясняет Богдан Долинце.

СМИ связывают "Розу Ветров" с олигархом Игорем Коломойским, а у МАУ продолжается конфликт акционеров, напоминает Александр Мироненко.

"Глава наблюдательного совета и совладелец авиалиний Арон Майберг неоднократно сообщал, что часть самолетов МАУ арендуется у компании, связанных с Игорем Коломойским. Скорее всего, учитывая, что у Коломойского лучший контроль над "Розой Ветров", "свои" акционеры, решили перевести часть самолетов в Windrose. Теперь теоретически Windrose может выполнять рейсы по мокрому лизингу, как и SkyUp. Для этого им нужно разобраться с флотом и взять персонал", – объясняет собеседник.

Теперь "Роза Ветров" имеет все шансы перезапуститься на двух Boeing и одном Embraer, считает он.

"Но МАУ, скорее всего, в условиях закрытого неба Украины уже не взлетит. Персонал, конечно, не будет сидеть и думать о том, когда компания возобновит работу, а идет работать по разным странам мира. Украинские сертификаты позволяют пилотам устраиваться в иностранные авиакомпании", – говорит Мироненко.

РБК-Украина высылало письмо в МАУ с вопросами о том, как происходит деятельность компании после 24 февраля 2022 года, есть ли планы использования самолетов в партнерстве с другими авиакомпаниями, но на момент публикации ответа не получили. В Windrose на наш запрос тоже не ответили.

Фото: Самолет МАУ в аэропорту Диагорас, остров Родос, Греция (wikipedia.org)

Новая картина на рынке. Что будет с украинской авиацией после войны

До полномасштабной войны в Украину и из Украины выполняли рейсы самые разные авиакомпании: от Lufthansa и KLM до лоукостера WizzAir и чартеров. По мнению Александра Мироненко, они будут возвращаться на украинский рынок с большой осторожностью. Быстро принять решение может Ryanair: гендиректор компании Майкл О'Лири одним из первых выражал готовность вернуть полеты в Украину, как только завершится война. Лоукостер также был одним из последних ушедших из Украины перед самым вторжением РФ.

"Может быть, что после деоккупации наших земель Россия будет и дальше нас обстреливать ракетами. Тогда никто аэропорты для гражданской авиации открывать не будет. Ведь один базовый самолет типа Boeing 737 или Airbus А320 стоит около ста миллионов долларов", – предполагает редактор Avianews.

SkyUp, вероятно, станет первым, кто после открытия неба в Украине быстро перебазирует самолеты в Украину и начнет активно выполнять рейсы.

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"В первые месяцы они могут стать монополистами, потому что европейские авиакомпании будут бояться заходить на рынок и выжидать, будут смотреть на других. Вероятно, кроме SkyUp на начальных этапах вообще никто не будет летать. Но не факт, что лизинговые и страховые компании будут позволять самолетам летать в Украину сразу после открытия неба”, – прогнозирует он.

Благодаря масштабной либерализации рынка до войны МАУ уже давно не перестала быть монополистом. Большинство соглашений о двустороннем движении были упрощены – в большинство стран Европы можно было летать без ограничений. SkyUp даже смог выйти на линию в Париж, что считалось ранее фантастикой: туда летали только Airfrance и МАУ, а цены на билеты были астрономические. С появлением лоукостеров билеты по многим направлениям стали стоить 20 евро вместо 300.

Фото: С 24 февраля прошлого года в Украине не работает ни один аэропорт (Ольга Маджумдар/РБК-Украина)

В 2021-м Украина подписала еще один очень важный документ – договор об открытом небе. WizzAir тогда быстро объявил, что увеличивает количество самолетов во Львове с 1 до 3, в Киеве – с 3 до 8. Но механизм полной либерализации заработать не успел из-за российского вторжения. Три самолета лоукостера до сих пор не могут вывезти из одного из украинских аэропортов.

Если ближайшие полгода год украинские авиакомпании не выйдут из состояния остановки, то после окончания войны и открытия воздушного пространства часть компаний без поддержки акционеров до того времени либо не доживут, либо после этого станут банкротами, считает Богдан Долинце. При возвращении на рынок международных авиаперевозок проблемы со слотами могут возникнуть в наиболее загруженных аэропортах. Это отдельные аэропорты Германии и аэропорты вокруг Лондона.

"Спрос на самолеты после пандемии в мире увеличивается. Растет и стоимость лизинга, поэтому после войны флот станет дороже. Кроме того, украинские авиакомпании сейчас накапливают долги, берут кредиты. У перевозчиков останется долговая нагрузка, и они уже не смогут быть такими эффективными. Поэтому есть высокая вероятность, что рынок будет очень привлекателен, и мы сможем увидеть новых игроков", – прогнозирует авиаэксперт.

В мире есть практика, когда государство субсидирует авиакомпании. Например, США долго субсидировали полеты внутри страны. В Украине можно сделать так же, если будетразрешено летать во внутренние аэропорты.

"В ЕС есть законодательство, которое позволяет это делать. В Украине сегодня этот механизм не реализован, но частично законодательное поле под это уже создано. Надо завершить это нормативное регулирование и понять, откуда брать средства", – отмечает Долинце.