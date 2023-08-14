Реликвии из синагог на Тернопольщине "нашлись" в музее в Москве: что известно

Еврейские реликвии из древних синагог в Тернопольской области выставили в Музее истории евреев в Москве. Дверь и каменные элементы исчезли из зданий после 2014 года.

Что известно о вывозе артефактов с вековой историей в Россию, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект по спасению культурного наследия "Украина Инкогнита".

Артефакты с более чем 300-летней историей вывезли в Россию

О случае исчезновения деревянных дверей из синагоги 16-17 веков в Чорткове было известно еще несколько лет назад. Резные двери были сняты с недействующей синагоги еще в 2014 году. Тогда же община обращалась в правоохранительные органы, но дело до суда не дошло.

Команда проекта выяснила, что примерно в то же время из древней синагоги в Подгайцах также пропали уникальные реликвии – барочное белокаменное резное обрамление ниши из молитвенного зала и резная таблица с надписью "Это врата Господа – праведные войдут через них", которая украшала вход к божнице. Летом 2013 года эти реликвии еще были на месте.

Артефакты из двух синагог – трехсотлетние двери и почти четырехсотлетняя резная отделка – выставлены в экспозиции московского Музея истории евреев в России.

"Каким образом немалые артефакты доставили на территорию страны-агрессора – еще тот вопрос. Как и вопрос, как огромные каменные блоки смогли демонтировать с памятника национального значения – синагога в Подгайцах стоит в самом центре города и провести такие масштабные работы незаметно просто невозможно", – отмечают в общественной организации.

Фото: Экспозиция музея в Москве (коллаж "Украина Инкогнита")

В "Украина Инкогнита" предполагают, что к вывозу реликвий из синагог Чорткова и Подгайцев причастны те же люди.

"Буду обращаться к мировому еврейскому сообществу", – главный раввин Украины

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в комментарии РБК-Украина рассказал, что о краже дверей из синагоги в Чорткове ему было известно – еще тогда община жаловалась ему. А о пропавшей табличке и каменной отделке из синагоги в Подгайцах узнал только вчера.

"До сих пор шокирован, как узнал об экспозиции музея в Москве. Председатель общины неоднократно обращался ко мне, когда похитили эту дверь. Тогда же они обращались к правоохранителям, там дали "отписку". Синагоге 400 лет, ее вернули обществу. После того как неподалеку упали российские ракеты, там обрушилась часть крыши. Сейчас мы помогаем и надеемся отреставрировать эту уникальную синагогу", – рассказал он.

По словам Моше Асмана, с главным российским раввином он не общается.

"Когда победим и освободим Украину, заберем эту дверь. Пока что у нас все усилия сосредоточены на помощи людям. Когда отреставрируем синагогу, дверь вернем на место. Люди будут приходить молиться, туристы будут посещать. Буду обращаться к еврейскому мировому сообществу, чтобы они поспособствовали возвращению украденного", – добавил главный раввин Украины.

Фото: Табличка из синагоги в Подгайцах ("Украина Инкогнита")

Что говорят организаторы музея в Москве

Как отметили в самом музее, двери и украшения из украинских синагог они купили, чтобы спасти от уничтожения.

"Оба этих предмета из находящихся на грани полного разрушения синагогальных зданий были приобретены, а не украдены частным "Музеем истории евреев на территории бывшей Российской империи и СССР", – отметили в музее.

Отмечается, что реликвии месяцами реставрировали, прежде чем выставить на всеобщее обозрение. В 2018 году в музей обращалась инициативная группа из Украины по поводу возврата экспонатов. В музее согласились при условии, что им возместят средства, израсходованные на реставрацию и возьмут на себя обратную доставку.

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