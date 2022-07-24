Рекордні темпи. Як Дубай став містом із найшвидшим розвитком на планеті

Цікаві факти про туристичну локацію в ОАЕ

Дубай - одне з найбільш швидко змінюваних міст світу і популярний туристичний напрямок.

Тільки в першому кварталі 2022 року Дубай в ОАЕ відвідали майже 2,2 мільйона туристів.

Які факти про місто дивують мандрівників і що варто знати про особливості перебування в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ThePlanetD.

Стрімке зростання населення і добробуту завдяки родовищам нафти

Люди живуть на території Об'єднаних Арабських Еміратів вже 125 тисяч років. Однак поселення, що стало містом Дубай, засноване тільки в 18 столітті.

Колись Дубай був рибальським селом, яке почало розвиватися завдяки своїй близькості до Ірану і перетворилося на важливий торговий шлях до Перської затоки.

Фото: Центр міста Дубай (pixabay.com)

Початковий економічний бум різко перервався в 1929 році, коли Велика депресія призвела до краху індустрії експорту перлів. Жителі у величезних кількостях виїхали з Дубая в інші частини країни, а інвестиції в інфраструктуру скоротилися до мінімуму.

Інші райони в Об'єднаних Арабських Еміратах розширювалися за рахунок прибутку від величезних запасів нафти, виявлених під землею, але тільки після випадкового відкриття морської нафти в 1966 році доля Дубая теж почала змінюватися.

Якщо ще 70 років тому Дубай був містом із декількох висоток в оточенні пустелі, то зараз це одне з найбільш густонаселених міст світу. З 1968 по 1975 рік населення Дубая збільшилося на 300%.

У 2022 році населення мегаполісу становить 2 мільйони 964 осіб, тоді як весь емірат налічує 3 мільйони 518 тисяч людей, хоча метою ставиться збільшення населення до 5,8 мільйона осіб до 2040 року і значне фізичне розширення міста.

Фото: Хмарочоси в Дубаї (pixabay.com)

Цікаві факти про місто Дубай

У Дубаї є цілий квартал з регульованим кліматом, а також там побудований критий гірськолижний курорт.

Факти, які цікаво дізнатися туристам:

Бурдж-Халіфа - найвища будівля в світі (828 м) – вежа побудована за "дизайном" тропічної квітки гіменокаліс (павукова лілія). У 2019 році вежа потрапила на 7 місце за відвідуваністю в світі, поступившись Ейфелевій вежі, але обійшовши Діснейленд і Ватикан.

Поліція Дубая закуповує суперкари, щоб наздоганяти порушників на таких автомобілях, яких в місті дуже багато.

У Дубаї знаходиться найбільший в світі критий парк атракціонів - IMG Worlds Of Adventure.

Місто - в трійці тих, що найбільш швидко розвиваються в світі. Чого тільки варта швидкість будівництва метро - 42 станції за 3 роки.

Фото: Сафарі на верблюдах для туристів у Дубаї (pixabay.com)

Популярні верблюжі перегони в Дубаї виграють роботи-жокеї, яких завдяки легкості використовують замість живих наїзників.

Майже 80% населення Дубая – іноземці. Найбільше мігрантів - із Індії, Пакистану, Бангладешу. Також в місті багато експатів з Великобританії. Є й американці, і жителі африканських країн.

Фото: Дубайський сад чудес (instagram.com/dubaimiraclegarden)

Дощі в Дубаї трапляються 25 днів на рік, найбільше – в лютому (3,5 см опадів за весь місяць). Незважаючи на відсутність дощу, в Дубаї не дуже сонячно. У червні денний світловий день становить 12 годин, а в січні всього 8 годин.

Дубайський сад чудес The Dubai Miracle Garden дивує більше 50 мільйонами квітів, які ростуть на площі 7 гектарів. Це найбільший в світі природний квітник із практично всіма видами квітів.

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