Рекордне падіння цін. Скільки коштує оренда квартир у Києві під час війни

До Києва повернулися майже дві третини жителів, але оренда квартир залишається істотно дешевшою в порівнянні з довоєнними місяцями.

В середньому, зняти житло можна на третину дешевше, а найдешевші "однокімнатки" здають за 4 тисячі гривень, розповів TRAVEL РБК-Україна експерт з нерухомості.

Квартири в Києві "забронювали" за оплату комунальних послуг

У перші тижні війни, коли люди стали масово виїжджати з Києва, в їхньому числі були орендодавці та орендарі, розповідає Дмитро Корчев, директор агентства нерухомості "Брок-Ріелті".

"Деякі бронювали квартири - говорили власникам, що вони залишають за собою право заїхати, а ті погоджувалися почекати і нікого не заселяти. У той момент ніхто б і не заселився, але квартири тримали", - зазначає він.

Фото: Квартири в столиці чекають на попередніх орендарів (pixabay.com)

Кількість вільних для оренди квартир, за словами експерта, не збільшилася і багато вільного житла в Києві не буде. Орендарі платять мінімальну вартість, і власники тримають для них це заброньоване житло.

"У мене є один клієнт, який зараз в Амстердамі. Він зараз шукає когось, хто б прийняв замість нього житло і хоча б на початковому етапі законсервувати до тих пір, коли він повернеться в Україну. Є люди, які пропонують оплачувати комуналку, а суми там практично нульові", - описує він типову ситуацію на ринку.

Коли до Києва у квітні заїжджали переселенці, вони платили половину вартості і навіть менше, зазначає Дмитро Корчев. Договори підписували на 3-4 місяці.

"Ці квартири через час вийдуть знову "в ефір" із післявоєнною ціною. Але "свіжі" пропозиції поки - за ціною, нижчою на 30 відсотків", - зазначає фахівець.

Поки бойові дії тривають - ціна така, але коли війна закінчиться, люди захочуть заробляти і ціни повернуться, вважає керівник агентства нерухомості.

Фото: Приклад вартості оренди квартир в центрі Києва (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

Скільки коштує зняти квартиру в Києві - в центрі та спальних районах

У числі перших в столиці "здалися" квартири в хорошому стані в елітних районах в середньому по 1200 доларів, говорить Дмитро Корчев. Таких якраз на ринку більше вільних - як правило, такі помешкання знімали ненадовго.

"Ті квартири, в які люди не повернулися, реально здати за ціною, нижчою на 30%, ніж була до війни. Тобто, якщо квартира коштувала 8 тисяч гривень на місяць, то в травні пропонують за 6 тисяч", - розповідає фахівець.

Найдешевші квартири в Києві можна знайти від 4-6 тисяч гривень.

"Я бачив оголошення за 6 тисяч гривень за двокімнатну квартиру в "панельці" на Боршагівці. Житло майже в радянському стані. Бачив оголошення по однокімнатній квартирі за 4 тисячі гривень на Троєщині, яка до війни могла коштувати 8 тисяч. Її вже здали, напевно, переселенцям", - ділиться спостереженнями він.

Ми перевірили пропозиції з оренди житла в Києві на сайтах нерухомості і в соцмережах.

Фото: Житло в столиці подешевшало на 30% (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

Кімнату поруч з ботанічним садом ім. Гришко можна зняти за 3 тисячі гривень на місяць. При цьому окрему однокімнатну квартиру в цьому ж районі пропонують за 3500 гривень.

Якщо задати в пошук параметр "до 5 тисяч гривень" - на сайті olx.ua пропонується близько 1000 квартир для оренди в Києві. До 4500 гривень – трохи більше 500 квартир.

В соцмережах власники квартир пропонують оренду із зазначенням "на період війни ціна складає", після закінчення бойових дій суми зазначені на 20-30% вищі.

Нагадаємо, ми писали, де в Україні пропонують житло для втікачів від війни.