Чекають переселенців. Де в Україні пропонують житло для втікачів від війни

Фото: Житло для переселенців в безпечних регіонах (колаж РБК-Україна)

Попросити допомогу з поселенням можна на вокзалах і у провідників

У травні в Україні запустили портал для пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги в різних регіонах країни.

На дашборді сайту "Там, де вас чекають" можна вибрати локацію для тимчасового проживання, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Як українцям знайти нове житло під час евакуації

На сайті можна оцінити кількість вільних місць у громадах та зателефонувати за телефонами контакт-центрів з питань розміщення вимушених переселенців.

Після того, як людина залишить заявку по телефону, на вокзалі її зустрінуть представники місцевих органів влади і супроводять до місця розселення.

Фото: Переселенці на вокзалі Львова (gettyimages.com)

Стюарди "Укрзалізниці" оперативно шукатимуть тимчасове житло для українців, які прибувають в евакуаційних поїздах.

Попросити допомогу з пошуком житла в більш безпечних регіонах можна на вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової. Працівники "Укрзалізниці" зареєструють переселенців, які евакуюються.

А зустрічати людей, що тікають від війни, будуть на вокзалах Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців.

У деяких поїздах також можна буде звернутися за реєстрацією. Наприклад, пасажири можуть попросити про допомогу з поселенням провідників у таких поїздах:

1. №209/210 Харків - Івано - Франківськ;

2. №233/234 Покровськ - Чоп;

3. №219/220 Запоріжжя - Львів;

4. №238/237 Одеса - Ужгород;

5. №136/135 Одеса - Чернівці;

6. №13/14 Київ – Солотвино;

7. №43/44 Київ - Івано - Франківськ;

8. №45/46 Лозова – Ужгород.

Заявку на евакуацію з проживанням можна подати самостійно - через контактний центр "Укрзалізниці" за номером 0 800 503 111.

Проект створили спільно "Укрзалізниця", Мінцифри та Офіс президента.

Фото: Житло в Івано-Франківській області (unsplash.com/artem-galychyi)

У яких областях легше знайти проживання переселенцям

Всього, за даними дашборда, в Україні є 1129055 місць для переселенців. З них вільні 18,4% - 207587 місць.

Отже, вибираючи регіон, варто вивчити його "зайнятість". Наприклад, найбільша кількість місць для переселенців організована в центральних областях, при цьому і заповнюваність їх найвища.

Фото: Тернопільська область (unsplash.com/ruslan-harvasyuk)

Наприклад, найбільше житла для людей з інших регіонів організовано в таких областях:

Полтавська область -172208 місць (зайняті 93,7%)

Вінницька область - 166436 місць (зайняті 98,1%)

Черкаська область - 138065 місць (зайняті 86,1%)

При цьому в західних областях відсоток вільних місць вищий, хоча загальна кількість місць, куди можна поселитися за допомогою місцевої влади, істотно нижча. Наприклад:

Тернопільська область - найбільш "гостинна": 107289 місць, з яких вільні 15455;

Львівська область - 55243 місць, вільні 17642;

Івано-Франківська область - 81357 місць, вільні 18919;

Закарпатська область - 26888 місць, вільні 10226;

Чернівецька область - 22306 місць, вільні 11201.

При цьому, найбільш "вільна" область - Миколаївська. Із 22013 місць на поточний момент не зайняті 96,3%. В Одеській області з 17204 місць для переселенців вільні 71%.

Карта дозволяє вибрати не тільки область, а й район – цифри відображають місця в конкретних громадах.

Нагадаємо, ми писали, як українські міста відновлюються після окупації.