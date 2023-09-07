RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рекордные цифры. Сколько украинских детей родилось в Польше в прошлом году

Фото: Беременная украинка в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Демографический кризис в Польше усугубляется, но в стране отмечают рекордный всплеск рождаемости среди иностранок. В прошлом году этот показатель вырос вдвое – до 16 711 тысяч новорожденных.

Больше всего детей родили украинки – 82%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на notesfrompoland.com.

В прошлом году в Польше родилось 305 132 детей. Это самый низкий показатель рождаемости со времен Второй мировой войны. Эксперты отмечают, что страна вошла в период демографического кризиса.

Впрочем, на этом фоне особенно выделяется рождаемость среди иностранок. В 2022 году детей в Польше родили рекордное количество иностранок с постоянным проживанием в этой стране – 5,5%. Это означает, что каждый двадцатый ребенок, рожденный в Польше в прошлом году, происходит из другой страны.

Более всего на такую статистику повлиял наплыв беженцев из Украины. Среди родивших иностранок 82% были гражданками Украины (13748 детей). Белоруски составили 4,4% (741 ребенок), россиянки – 1,5% (244 новорожденных).

Статистика рождаемости среди иностранцев в Польше резко выросла именно в 2022 году. Если в 2021 году женщины из других стран родили в этой стране 8970 детей, то в 2022-м – 16711.

"В 2022 году число родов украинок, постоянно проживающих в Польше, вдвое больше, чем в 2021 году и почти в 20 раз выше, чем в 2015 году", – отмечается в отчете Статистического управления Польши.

В предыдущие годы показатели рождаемости матерями из-за границы были значительно ниже:

  • 2022 год – 8970 детей;
  • 2019 год – 6425 младенцев;
  • 2017 год – 4061 детей;
  • 2015 год – 1736 новорожденных.

Еще до наплыва беженцев Польша ощущала беспрецедентный уровень иммиграции, который был одним из самых высоких в Европе. В последние годы страна выдала больше разрешений на первое проживание иммигрантам из-за пределов Европейского Союза, чем любое другое государство блока.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшадіти