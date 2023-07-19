Рекордные показатели. Украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес

Украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц.

В этом году граждане Украины открыли в Польше около 14 тысяч фирм – это почти столько же, сколько за весь 2022 год, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Польский экономический институт (PIE).

В 2022 году украинцы создали в Польше около 16 тысяч единоличных предприятий (ФЛП), что составляет 6% всех новых бизнесов, зарегистрированных в прошлом году. За первые шесть месяцев 2023 года добавилось почти столько же.

С начала войны до конца июня 2023 года в Центральной базе регистрации и информации о бизнесе было зарегистрировано 29 400 украинских ФЛП. Больше всего – в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% –парикмахерские и косметологические услуги).

До войны в 2022 году в месяц регистрировали около 200 украинских предприятий в Польше. Отмечается, что после вторжения в Украину ситуация кардинально изменилась.

В апреле 2022 года по сравнению с мартом количество компаний выросло почти в 3 раза. С мая 2022 года ежемесячно регистрировалось минимум 1000 новых фирм украинцев. 2023 год принес рекордные объемы, отметили в институте.

"С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 тысяч украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года", – сказала руководитель группы экономическогоп прогнозирования института Катажина Дембковская.

Фото: Украинцы в Польше часто открывают салоны красоты (freepik.com)

Более половины (61%) иностранных ФЛП, зарегистрированных с января 2022 года по июнь 2023 года, имеют владельцев с украинским гражданством. Согласно анализу экспертов института, в 2022 году компании, основанные гражданами Украины, составляли 57% иностранных компаний в Польше, а в 2023 году таких уже две трети (почти 67%). С начала 2022 года закрылось только 3% фирм, созданных украинцами.

"Для беженцев это часто является лучшим решением, чем работать как наемный работник, способ содержать себя и свои семьи, а также работать в соответствии со своей квалификацией", – подытожила эксперт.

Между тем, в ООН исследовали, что большинство беженцев в Польше планируют вернуться домой.

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