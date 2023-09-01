ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реестр украинских авто в Чехии заработает с 1 октября: какие будут условия

Пятница 01 сентября 2023 16:12
UA EN RU
Реестр украинских авто в Чехии заработает с 1 октября: какие будут условия Фото: Автомобили с украинскими номерами в Чехии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Специальный реестр автомобилей украинских беженцев в Чехии готовятся запустить с 1 октября 2023 года. С начала 2024 года за отсутствие регистрации будут штрафовать на сумму до 1200 евро.

В то же время, техническое состояние украинских автомобилей контролировать не будут, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Чешское Министерство транспорта вводит регистрацию транспортных средств с украинскими номерными знаками. Действовать реестр начнет с 1 октября 2023 года – обращаться могут беженцы, которые уже проживают в стране.

С января 2024 года регистрация станет обязательной. Граждане Украины должны будут зарегистрировать автомобили, которыми они пользуются, в течение 7 дней с момента предоставления временной защиты или визы с целью толерантности. Иначе им грозит штраф до 30000 чешских крон (приблизительно 1240 евро), а управление таким авто будет считаться правонарушением.

Закон о реестре украинских автомобилей в Чехии был одобрен в апреле. В стране насчитывается от 38 тысяч до 42 тысяч украинских автомобилей, из них 4 тысячи не застрахованы. С начала марта 2022 года в Чехии произошло более 200 аварий с участием украинских транспортных средств.

Точного учета правонарушений, если у автомобиля есть иностранные номерные знаки, в Чехии нет. Реестр поможет штрафовать украинцев за нарушение правил, обнаруженное автоматизированным устройством: превышение скорости, несанкционированная остановка или парковка.

Полную информацию о процедуре регистрации обещают опубликовать на сайте Минтранса в течение сентября. Известно, что регистрация будет бесплатной, а техническое состояние автомобиля не будет проверяться. Никаких отметок на машины наносить не будут.

Ранее мы писали, где будут предоставлять бесплатное жилье украинцам в Чехии с 1 сентября.

Также сообщалось, к чему привело сокращение льгот украинским беженцам в Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Автомобильное движение
Отдых в Украине
Мнения
Марина Брусницина
Упрощенные условия. Получат ли украинские беженцы гражданство в Германии
Марина Брусницина
адвокат аутсорсинговой компании Nota Group
Алексей Войцеховский
Стремительное подорожание. Как меняются цены на отдых в Карпатах летом
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Олег Васильев
Женские купе в поездах "Укрзализныци". Что нужно изменить в работе сервиса
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Катерина Затулко
После возвращения в Украину нужно легализовать все документы: о чем идет речь
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Все мнения