Замість подорожей по ЄС. Через візові санкції росіяни масово їдуть до Сербії

У Сербії вони відкривають рахунки в місцевих банках і реєструють компанії

Громадяни Росії наповнили Сербію через загрозу заборони на видачу віз з боку ЄС.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Росіяни реєструють бізнес у Сербії

Починаючи з кінця лютого, коли почалася повномасштабна війна в Україні, число російських громадян, які переїхали до Сербії, досягло від 30 000 до 50 000 осіб.

Також десятки тисяч росіян відкрили банківські рахунки в цій країні. А в торгово-промисловій палаті Сербії зареєстрували близько 1000 компаній з російськими власниками, більшість з яких працюють у сфері інформаційних технологій.

"Росіяни можуть в'їжджати до Сербії без візи, і ця можливість широко використовується тими, хто хоче втекти від путінського режиму і хто виступає проти війни в Україні", — йдеться в публікації.

Видання пише, що росіяни їдуть до Сербії в тому числі через споріднені слов'янські мови й православну віру. Також Сербія в цілому відома дружнім ставленням до громадян з країни-окупанта.

"Зараз російські громадяни відчувають труднощі з поїздками в ЄС: багато країн вже ввели заборони на в'їзд або мають намір скоротити кількість віз, що видаються їм. Цей захід послідував за заявою президента України Володимира Зеленського - він закликав держави-члени заборонити громадянам Росії відвідувати блок", — пише Schengenvisainfo.com.

Фото: Росіяни й зараз можуть в'їжджати до Сербії без візи (unsplash.com)

Президент України заявив: у перспективі повинна бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не будуть користуватися "шенгеном".

Через два дні після цього Естонія винесла пропозицію на обговорення в Європарламент, і з того часу кілька країн вже ввели візові обмеження для громадян Росії. Зокрема, уряд Фінляндії прийняв рішення скоротити кількість туристичних віз, що видаються громадянам Росії.

"Заклик президента України незабаром може стати реальністю у всій Європі"

Як зазначив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, з вересня кількість віз, що видаються громадянам Росії, зменшиться на 90%. Нині Фінляндія щодня приймає близько 1000 заяв на отримання візи від громадян Росії. Проте вже з наступного місяця щодня буде видаватися тільки 100 віз.

Уряд Данії також ввів обмеження на поїздки громадян Росії, знизивши кількість виданих їм віз.

"Те, що запропонувала Естонія, розумно. Створити загальноєвропейську відповідь. Зрозуміло, що якщо в Європі є тільки одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то, в принципі, можна в'їхати й у всю Шенгенську зону. Тому це потрібно робити в рамках ЄС", — заявив міністр інтеграції Данії Корі Дюбвад. Він також зазначив, що заклик українського президента незабаром може стати реальністю у всій Європі.

Крім того, росіяни стали масово купувати нерухомість у Фінляндії: там зафіксували рекордну кількість угод з купівлі житла громадянами РФ.

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