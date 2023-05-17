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Просроченный ресурс. Самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями

Фото: Самолет российской авиакомпании (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2022 году в РФ перевозчики совершили более 2000 рейсов на западных самолетах, у которых запчасти и комплектующие были с истекшим сроком годности.

Проверки авиапредпритий выявили дефицит деталей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Информацию озвучили в Ространснадзоре. В 2022 году ведомство выявило более 2000 рейсов самолетов, на которых использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком эксплуатации.

Внеплановые проверки авиапредприятий показали дефицит комплектующих изделий и проблемы с поставками расходных материалов к западным самолетам.

Отмечается, что некоторые специфические комплектующие невозможно завезти в Россию из-за санкций, а другие доставляют с существенными задержками – вместо 7 дней ждать приходится до 120 дней.

Из-за такой ситуации в РФ зафиксировали "многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов".

"Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тысяч подобных полетов", – сообщил глава ведомства.

При этом не уточнили, идет ли речь только о коммерческих или всех типах авиаперевозок.

В США раскрыли одну из схем обхода санкций российской авиацией и арестовали ее оргаизаторов.

Напомним, мы писали, что российский пилот рассказал о состоянии авиации РФ.

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