Просроченный ресурс. Самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями

В 2022 году в РФ перевозчики совершили более 2000 рейсов на западных самолетах, у которых запчасти и комплектующие были с истекшим сроком годности.
Проверки авиапредпритий выявили дефицит деталей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Информацию озвучили в Ространснадзоре. В 2022 году ведомство выявило более 2000 рейсов самолетов, на которых использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком эксплуатации.
Внеплановые проверки авиапредприятий показали дефицит комплектующих изделий и проблемы с поставками расходных материалов к западным самолетам.
Отмечается, что некоторые специфические комплектующие невозможно завезти в Россию из-за санкций, а другие доставляют с существенными задержками – вместо 7 дней ждать приходится до 120 дней.
Из-за такой ситуации в РФ зафиксировали "многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов".
"Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тысяч подобных полетов", – сообщил глава ведомства.
При этом не уточнили, идет ли речь только о коммерческих или всех типах авиаперевозок.
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