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Под открытым небом. Более 700 украинских беженцев в Ирландии разместят в палатках

Фото: Палатки в Страдбалли Холл на фестивале (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии начали готовить палаточный лагерь для более чем 700 беженцев из Украины, которые прибудут в ближайшее время. Локацию нашли на территории поместья Страдбалли Холл в графстве Лииш.

Власти подписали контракт на использование площадки на ближайшие 6 недель, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Соглашение об использовании участка вступит в силу со вторника. В Департаменте по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи (DCEDIY) рассказали, что на территории парка будут проживать 750 человек. Запустить площадку на полную мощность в ведомстве планируют с четверга. Ее будут использовать для очень краткосрочного размещения людей.

На днях на территории парка состоялся крупнейший музыкальный фестиваль в Ирландии Electric Picnic, который посещают около 70 тысяч человек. Гости живут в палатках. После завершения музыкального события на территории будет размещен лагерь для украинских беженцев.

В Департаменте интеграции отметили, что на территории Stradbally будет обеспечено горячее питание, доступ к медицинской помощи, горячая вода, душ и туалет. Для обустройства детской зоны используют большую купольную палатку. Беженцев будут селить в небольшие палатки на 3-6 человек. Территория будет находиться под охраной, а жителям придется носить браслеты.

Фото: Территория Страдбалли Холл (facebook.com/Electricpicnic)

Размещать новоприбывших беженцев в палатках решили из-за острого кризиса жилья.

"В летние месяцы выросло количество прибывших из Украины, с 1 мая сюда сбежали более 10 000 человек, в среднем около 650 человек в неделю. Ожидается, что в течение следующих недель из Украины могут продолжать прибывать до 500 человек", – пояснили в ведомстве.

Фото: Палатки и удобства на территории фестиваля (facebook.com/Electricpicnic)

Отмечается, что небольшое количество вновь прибывших уже разместили в палатках. Уязвимые категории беженцев будут иметь приоритет для любого доступного жилья не в палатках.

Ранее посольство Украины в Ирландии официально призвало украинцев воздержаться от прибытия в страну в ближайшие полтора-два месяца из-за кризиса с жильем.

О кризисе жилья для беженцев сообщалось также в Швейцарии. В кантоне Ааргау заявили, что планируют размещать семьи беженцев в подвалах.

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Ирландияжилье для переселенцев