Пропуск на границе. Скольким людям каждый день отказывают в выезде из Украины

Ежедневно в течение суток работники пограничной службы отказывают в пересечении границы около 150 человек. Это в основном мужчины призывного возраста (18-60 лет).

Об этом говорится в материале "Очереди на КПП. Как выехать за границу без задержек и проблем".

Отказ в выезде. Что нужно для пересечения границы

Женщинам и детям, чтобы уехать за границу, нужно иметь с собой паспортные документы, детям можно выезжать со свидетельствами о рождении, напоминает в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он в первую очередь советует прочитать правила и выяснить, под какую категорию вы подпадаете, и иметь соответствующие для пересечения границы документы. При этом уехать по "внутреннему паспорту" также можно, но для этого должны быть определенные обстоятельства, напоминает представитель ведомства.

"Такая норма еще действует, но мы и раньше отмечали, чтобы по возможности люди делали себе загранпаспорта, потому что именно загранпаспорт может стать тем документом, который будет необходим во время пребывания за границей, а не "внутренний" паспорт", – говорит представитель ГПСУ.

Работники пограничной службы выпустят украинцев по "внутреннему паспорту", если люди спасаются от войны и есть соответствующие договоренности с соседними государствами.

"А если человек уехал, вернулся и снова выезжает с внутренним паспортом – только если будут основания и понимание, почему он так действует. Такого человека могут высадить на границе", – предупреждает Андрей Демченко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые лица из западных регионов, где не было боевых действий, пытались пересечь границу по внутреннему паспорту по несколько раз.

"Если человек, условно из Киева, уедет за границу с внутренним паспортом, то его могут не только не упустить, но и нужно рассматривать возможность, что и не впустят в другую страну", – предупреждает он.

По словам Андрея Демченко, во избежание проблем на границе нужно иметь с собой надлежащие документы на автомобиль, потому что оформляются не только пассажиры, но и само транспортное средство. Ведь есть те, кто либо забывает необходимые документы, либо берет авто у знакомых и не оформляет соответствующие разрешения. Такие автомобили на границе не пропускают, добавляет представитель Госпогранслужбы.

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