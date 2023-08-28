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Проблема остается. Россияне сталкиваются с трудностями в получении виз

Фото: Поездки россиян за границу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Получение шенгенских виз для россиян остается сложным процессом. Трудности возникают еще на этапе подачи документов, а ждать решения приходится больше месяца.

Какие проблемы возникают у граждан РФ при попытке оформить визы в Европу, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Одна из основных проблем в течение лета для россиян – сокращение временных слотов в визовых центрах стран в связи с периодом отпусков для сотрудников консульств. Ситуация с записью к концу августа так и не улучшилась. Отмечается, что если и удасться подать заявление, то получения визы приходится ждать больше месяца.

Например, очень сложно забронировать время приема для подачи документов в визовые центры Франции, Испании и Португалии. 

"Поймать" запись на французскую визу под равносильно чуду. Крайне редко в системе бронирования появляются слоты, а если такое и случается, то они быстро заканчиваются", – сообщают в одной из туркомпаний.

Также практически нет свободных мест на запись в визовые центры Испании и Португалии, а получение визы часто задерживается. В итальянском визовом центре россиянам легче записаться в Москве, но не в регионах. При этом консульство рассматривает документы в среднем месяц.

Более лояльны к российским гражданам в визовых центрах Греции и Венгрии. Там выдают однократные визы на срок поездки, а заявление рассматривают несколько недель.

Тем россиянам, кто надеется получить визу в Британию, советуют планировать подачу документов за 1-2 месяца.

Ранее мы писали, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.

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