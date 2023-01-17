Выплаты за проживание. Как переселенцам получить компенсацию на квартиру

Из-за военной агрессии России миллионы украинцев вынуждены были сменить место жительства – внутри страны или переехать за границу. Переехавшие в другой город в пределах Украины арендуют жилье либо сами за свой счет, либо частично деньги за проживание компенсирует государство. Также многие украинцы нашли жилье по программе "Прихисток" или другим благотворительным инициативам.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как оформить компенсацию за жилье для ВПЛ, могут ли выселить из такого жилья и что делать в таком случае.

Как и кому государство компенсирует средства за жилье для ВПЛ

С самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину активно предлагают жилье переселенцам – как частные собственники, так и государство. Но все же часто бывает, что найти такое жилье непросто.

Пока в Украине разрабатываются программы постройки жилья для переселенцев (согласно плану, договор на бесплатное проживание будет заключаться на год), государство может компенсировать стоимость аренды для ВПЛ хотя бы частично.

Кто может получить компенсацию:

Лица, переместившиеся с временно оккупированных территорий и громад в зоне боевых действий; Жилье которых было разрушено или оказалось непригодным к проживанию из-за повреждений, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

Такую помощь могут оказывать:

физлицам – гражданам Украины,

владельцам жилья или их представителям, арендаторам, наследникам, принявшим по наследству жилье;

людям, бесплатно размещавшим у себя ВПЛ.

Обратите внимание. Компенсация предоставляется для покрытия расходов, связанных с безвозмездным размещением ВПЛ. Такую компенсацию предоставляют только в том случае, если у собственника жилья нет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Детальнее о том, как получить компенсацию и как подать заявку на получение выплат владельцу жилья, описано в инфографике:

Фото: Компенсация расходов на временное размещение ВПЛ: как оформить и получить (wikipedia.org)

Увеличенные выплаты. Сколько сейчас компенсируют за жилье переселенцам

С 1 октября 2022 года Кабмин расширил возможности расселения ВПЛ. Среди изменений утвердили увеличение вдвое компенсации тем, кто предоставляет свое жилье переселенцам в рамках действия программы "Убежище".

"Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждого такого человека в месяц. Это стало возможным благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины", – говорилось в сообщении Министерства вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, теперь при начислении субсидий компенсация не будет исчисляться как полученный доход. В министерстве надеются, что станет еще одним хорошим стимулом для тех, кто принимает у себя вынужденных беглецов от войны.

Чтобы узнать детали о регистрации, или если у вас есть другие вопросы по социальному проекту "Прихисток", переселенцы могут обращаться:

линию помощи БФ "Право на захист", которая работает ежедневно с 8:00 до 21:00: (068) 507-50-90; (099) 507-50-90; (093) 507-50-90.

на телеграммах канал юридической помощи "Право на захист";

на Правительственную "горячую линию" по номеру 1545.

Могут ли выселить переселенцев из арендованного жилья

Основание для компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц – это заявление собственника жилья, который и приютил переселенцев.

Такие отношения регулируются Порядком компенсации расходов на временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 марта 2022 г. № 333, напоминает в комментарии РБК-Украина Станислав Рябов, консультант по юридическим вопросам БФ "Право на захист".

Фото: С 1 октября прошлого года государство увеличило размер компенсации за жилье переселенцам (Getty Images)

"Но Порядком №333 не урегулирован вопрос относительно порядка действий при выселении из предоставленного собственником жилья. В свою очередь владелец жилья владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, а также вправе совершать в отношении своего имущества какие-либо действия, не противоречащие закону. При этом при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей собственник обязан соблюдать моральные устои общества", – говорит специалист.

При заселении переселенцев в жилье необходимо заключать договор об аренде жилого помещения на безвозмездной основе, указывать срок пребывания и возможность продления (пролонгации) действия договора. Данные отношения регулируются главой 59 Гражданского кодекса Украины.

"Учитывая это, можно прийти к следующему выводу, что при заселении внутренне перемещенных лиц в жилье собственника нужно документально устанавливать срок пребывания таких лиц в данном жилье и возможность продления такого срока", – добавляет Станислав Рябов.

Согласно ст. 166 Жилищного кодекса Украины, если наниматель, члены его семьи или другие лица, проживающие вместе с ним, систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или системно нарушают какие-либо социальные правила, и повлиять на это не удается, выселение виновных по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц производится без предоставления другого жилого помещения.

"Согласно статье 391 Гражданского кодекса Украины собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. То есть, при условии заключения договора аренды жилого помещения на безвозмездной основе и не нарушать общественный порядок – действия собственника жилья, который хочет выселить людей, незаконно", – объясняет собеседник.

Фото: При заселении ВПЛ в жилье необходимо заключать договор об аренде жилого помещения на безвозмездной основе (Getty Images)

Если хотя бы одно из таких условий не соблюдается, у собственника есть законные основания для выселения – как добровольно, так и в судебном порядке.

Выселение из жилья через суд: часто ли такое происходит

Что касается принудительного выселения в судебном порядке, то и этот вопрос достаточно спорный, поскольку судами данный вопрос решается неоднозначно. Учитывая, что нормы Жилищного кодекса Украины ограничивают право частной собственности, определенные нормами Гражданского кодекса Украины, говорит специалист БФ "Право на захист".

Первая судебная палата Кассационного гражданского суда по делу 16 декабря 2020 года по делу № 182/7347/18 постановила: "Учитывая основания заявленного иска, применению подлежат положения статей 391, и главы 32 "Право пользования чужим имуществом" ГК Украины, поскольку применение к регулированию жилищных отношений положений ЖК РСФСР, принятого 30 июня 1983 года не отвечает реалиям настоящего времени и содержания нынешних общественных отношений.

В то же время ГК Украины – это кодифицированный акт законодательства, который был принят позже, поэтому коллизия норм права должна решаться именно в пользу норм ГК Украины, говорит Станислав Рябов.

"То есть, если первая инстанция удовлетворила иск о принудительном выселении без предоставления другого жилого помещения и суд ссылается на устаревшие нормы Жилищного кодекса Украины, то можно смело обращаться дальше в апелляционную инстанцию и в дальнейшем – в кассационную инстанцию. А если такое жилье предоставили благотворительные организации (фонды), владельцами которого они и являются, то вопросы выселения регулируются общим порядком и судебной практикой", – комментирует специалист.

Напомним, пострадавшие от военных действий украинцы могут получить пособие на перезимование от украинской благотворительной организации.

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