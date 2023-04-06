Правила ужесточаются. Россиян продолжают депортировать из туристической страны

Власти Индонезии продолжает депортировать иностранных туристов, которые нарушают правила на острове Бали. Из страны выдворили уже 20 россиян.

Число депортированных иностранцев возросло до 72 человек, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на vnexpress.net.

На днях власти Индонезии депортировали двух иностранных туристов. Один из них – россиянин, который позировал полуобнаженным для фотографий на горе Агунг, которая на Бали считается жилищем богов. Ему запретили въезд в Индонезию минимум на шесть месяцев.

В марте его задержала полиция после того, как скандальное фото появилось в соцсетях. После этого российского туриста заставили принять участие в ритуале очищения перед горой.

В конце прошлой недели индонезийская миграционная служба депортировала австралийку, которая спорила с полицейскими, которые сделали ей выговор за езду на мотоцикле без шлема. Ее видео также стало вирусным в соцсетях.

В этом году число путешественников, которых депортировали с Бали – уже 72 человек. Двадцать из них – россияне. Еще две недели назад в миграционной службе называли почти в два раза меньшие цифры – к 20 марта было 43 депортации, из них 13 – россиян.

Фото: На Бали строгие правила для туристов (unsplash.com/niklas-weiss)

Сейчас на острове ужесточаются наказания для иностранцев, которые не уважают местные законы и нарушают общественный порядок. Местные жители больше всего жалуются на россиян, которые нелегально работают – парикмахерами, инструкторами и гидами.

На днях министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан предложил ввести туристический налог на въезд на остров и рассмотреть вопрос об ограничении въезда туристов из стран, граждане которых считаются нарушающими общественный порядок на Бали.

Напомним, мы писали, что Аргентина начала выдворять российских туристов.

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